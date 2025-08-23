福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

近期台灣市場不論國產、進口MPV都有新話題！繼日前的ID.Buzz 7人座版本後，台灣原廠再度帶來6人座車型，別小看只是少了一個座位，這套「2+2+2」佈局卻讓空間靈活性與第三排乘坐舒適度大幅進化，尤其後排兩張獨立座椅，直接讓長途旅行氛圍更上一層樓。

▲外觀與7人座一致，把復古、科技未來作完美融合。

台灣福斯商旅最新引進的6人座車型售價與7人座相同，單色239.8萬、雙色版本為248.6萬，外觀、內裝、動力幾乎都與7人座一致，唯有後排座椅的變化。

外觀依舊維持復古 Samba Bus 致敬風格，圓潤車頭搭配大面積車標，走在路上幾乎不用怕被認錯。兩側滑門與方正車尾，營造典型 MPV 實用樣貌，而電動車專屬的簡約封閉式水箱護罩，替ID.Buzz 增添未來感。試駕的車型，原廠特別以彩繪貼紙，為6人座帶來更活潑的變化度，不過彩繪造型可惜並未提供實際市售。

▲座椅都換成獨立式，不論二、三排乘客都能享受到更愉悅的空間進化。

打開車門，映入眼簾的是明亮、方正的座艙氛圍。這次的試駕亮點，當然是全新 6 人座車型。

第二排取消原本的三人連座，改為兩張獨立座椅，不僅支援前後滑移，也具備多段角度調整功能，椅面厚實，坐起來更接近豪華MPV等級。由於改為獨立設計，讓第三排乘客進出方便許多，免去以往必須翻摺座椅的麻煩。

第二排採用兩張獨立座椅，提供中央通道，乘客可輕鬆進出，不必壓縮坐姿，而且椅面支撐性佳，配合扶手與足夠的頭部與膝部空間，長途乘坐舒適感顯著提升。

▲座椅機能性豐富，結合擅長的大空間。

ID.Buzz 的內裝設計兼顧實用和生活美學，第二排中央設通道的設計，不只方便上下車，也讓後廂使用更靈活，物件擺置配置更加多元。座椅摺疊與移動機制順暢，加上平整車廂地板，對拉取行李或放進嬰兒手推車特別友善。最大載物空間可達 2,469 公升，足以應付大型家具、露營裝備，甚至當作簡易露營車使用。

▲第一排走道供駕駛自由穿梭。

ID. Buzz內裝風格採用簡約現代的數位化座艙，配備 5.3 吋數位儀表與 12.9 吋多媒體觸控螢幕，可惜與ID.4、ID.5目前同樣都未支援中文介面。

中央控制台以懸浮式設計呈現，使得前座區域更顯寬敞，加上可前後滑移的中央鞍座，變化出駕駛、副駕駛留有可供移動的走道，面對擁擠的停車環境中，駕駛就能自由方便穿梭正、副駕駛間，是一項大加分的好設計。

▲續航力可達487公里。

台灣販售的 ID. Buzz動力規格都相同，可輸出 286 匹最大馬力與 57 公斤米扭力，搭載 91 kWh 電池模組，WLTP 測試續航里程最多達487公里，足以應付日常與長途使用。

實際駕駛體驗上，ID. Buzz 在市區低速行駛時，憑藉電動馬達即時的高扭力輸出，起步輕快順暢，幾乎沒有傳統燃油車的頓挫感。懸吊調校偏向舒適，即便面對顛簸路面，車內依舊能保持平穩乘坐感。

進入高速巡航時，車室隔音表現出色，低風阻車體設計有效降低風切聲，加上懸吊系統能妥善過濾碎震，讓整體行路質感相當成熟。對於一台家用 MPV 而言，ID. Buzz 不僅擁有十足新鮮感，也能兼顧實用與舒適。