ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

近期台灣市場不論國產、進口MPV都有新話題！繼日前的ID.Buzz 7人座版本後，台灣原廠再度帶來6人座車型，別小看只是少了一個座位，這套「2+2+2」佈局卻讓空間靈活性與第三排乘坐舒適度大幅進化，尤其後排兩張獨立座椅，直接讓長途旅行氛圍更上一層樓。

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲外觀與7人座一致，把復古、科技未來作完美融合。

台灣福斯商旅最新引進的6人座車型售價與7人座相同，單色239.8萬、雙色版本為248.6萬，外觀、內裝、動力幾乎都與7人座一致，唯有後排座椅的變化。

外觀依舊維持復古 Samba Bus 致敬風格，圓潤車頭搭配大面積車標，走在路上幾乎不用怕被認錯。兩側滑門與方正車尾，營造典型 MPV 實用樣貌，而電動車專屬的簡約封閉式水箱護罩，替ID.Buzz 增添未來感。試駕的車型，原廠特別以彩繪貼紙，為6人座帶來更活潑的變化度，不過彩繪造型可惜並未提供實際市售。

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲座椅都換成獨立式，不論二、三排乘客都能享受到更愉悅的空間進化。

打開車門，映入眼簾的是明亮、方正的座艙氛圍。這次的試駕亮點，當然是全新 6 人座車型。

第二排取消原本的三人連座，改為兩張獨立座椅，不僅支援前後滑移，也具備多段角度調整功能，椅面厚實，坐起來更接近豪華MPV等級。由於改為獨立設計，讓第三排乘客進出方便許多，免去以往必須翻摺座椅的麻煩。

第二排採用兩張獨立座椅，提供中央通道，乘客可輕鬆進出，不必壓縮坐姿，而且椅面支撐性佳，配合扶手與足夠的頭部與膝部空間，長途乘坐舒適感顯著提升。

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲座椅機能性豐富，結合擅長的大空間。

ID.Buzz 的內裝設計兼顧實用和生活美學，第二排中央設通道的設計，不只方便上下車，也讓後廂使用更靈活，物件擺置配置更加多元。座椅摺疊與移動機制順暢，加上平整車廂地板，對拉取行李或放進嬰兒手推車特別友善。最大載物空間可達 2,469 公升，足以應付大型家具、露營裝備，甚至當作簡易露營車使用。

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲第一排走道供駕駛自由穿梭。

ID. Buzz內裝風格採用簡約現代的數位化座艙，配備 5.3 吋數位儀表與 12.9 吋多媒體觸控螢幕，可惜與ID.4、ID.5目前同樣都未支援中文介面。

中央控制台以懸浮式設計呈現，使得前座區域更顯寬敞，加上可前後滑移的中央鞍座，變化出駕駛、副駕駛留有可供移動的走道，面對擁擠的停車環境中，駕駛就能自由方便穿梭正、副駕駛間，是一項大加分的好設計。

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯ID.Buzz 6人座展現更優勢的空間舒適。（圖／記者徐煜展攝）

▲續航力可達487公里。

台灣販售的 ID. Buzz動力規格都相同，可輸出 286 匹最大馬力與 57 公斤米扭力，搭載 91 kWh 電池模組，WLTP 測試續航里程最多達487公里，足以應付日常與長途使用。

實際駕駛體驗上，ID. Buzz 在市區低速行駛時，憑藉電動馬達即時的高扭力輸出，起步輕快順暢，幾乎沒有傳統燃油車的頓挫感。懸吊調校偏向舒適，即便面對顛簸路面，車內依舊能保持平穩乘坐感。

進入高速巡航時，車室隔音表現出色，低風阻車體設計有效降低風切聲，加上懸吊系統能妥善過濾碎震，讓整體行路質感相當成熟。對於一台家用 MPV 而言，ID. Buzz 不僅擁有十足新鮮感，也能兼顧實用與舒適。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯商旅Caddy Maxi Style露營車福斯Caddy CaliforniaID.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【能源議題】盼能探索所有能源！　黃仁勳：「核能」也是個好選擇

推薦閱讀

「新LEXUS NX休旅大陸改款」比台灣便宜44萬！新增全新2.0升入門動力

「新LEXUS NX休旅大陸改款」比台灣便宜44萬！新增全新2.0升入門動力

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

「LEXUS新年式RX休旅」北美開賣！省油插電式油電入手更便宜

「LEXUS新年式RX休旅」北美開賣！省油插電式油電入手更便宜

「TOYOTA Crown超帥跑旅」再升級！13萬新台幣就擁有限定套件

「TOYOTA Crown超帥跑旅」再升級！13萬新台幣就擁有限定套件

【周焦點】歐系進口車將漲價　電動三輪車接單　特斯拉新車預告

【周焦點】歐系進口車將漲價　電動三輪車接單　特斯拉新車預告

福特「無頂無門越野車」首次亮相！致敬60年前經典　作品僅供展示

福特「無頂無門越野車」首次亮相！致敬60年前經典　作品僅供展示

最新文章

「新LEXUS NX休旅大陸改款」比台灣便宜44萬2025-08-23

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕2025-08-23

「LEXUS新年式RX休旅」北美開賣2025-08-23

「TOYOTA Crown超帥跑旅」再升級2025-08-23

【周焦點】歐系進口漲價、電動三輪車接單2025-08-23

福特無頂無門越野車首次亮相2025-08-23

布加迪超跑訂單爆滿產能排到20292025-08-23

福斯原廠認證中古車推出3優惠2025-08-22

中華國產3.5噸電動貨車ET35下線2025-08-22

Honda日規「新年式CL500」亮相2025-08-22

熱門文章

LEXUS推「新年式7人座休旅2025-08-22

台日合作「電動三輪車」開賣2025-08-20

中華國產3.5噸電動貨車ET35下線2025-08-22

布加迪超跑訂單爆滿產能排到20292025-08-23

福特無頂無門越野車首次亮相2025-08-23

GD權志龍新車曝光？2025-08-21

「Nissan X-Trail新改款」備戰6代RAV42025-08-21

TOYOTA「21年商用MPV」傳大改款2025-08-21

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

Infiniti Q50停產1年要回來了2025-08-22

相關新聞

福斯原廠認證中古車祭出3優惠　指定據點福斯車主換購再加碼

福斯原廠認證中古車祭出3優惠　指定據點福斯車主換購再加碼

福斯「第2代大改款T-Roc」發表在即！搭全新油電動力、跑格更有型

福斯「第2代大改款T-Roc」發表在即！搭全新油電動力、跑格更有型

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

讀者迴響

熱門文章

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

CMC中華「首款國產電動3噸半」正式下線！新竹廠產線、量產規格曝

CMC中華「首款國產電動3噸半」正式下線！新竹廠產線、量產規格曝

布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

福特「無頂無門越野車」首次亮相！致敬60年前經典　作品僅供展示

福特「無頂無門越野車」首次亮相！致敬60年前經典　作品僅供展示

GD權志龍換新車？勞斯萊斯「最奢華休旅」成新歡、要價2950萬起

GD權志龍換新車？勞斯萊斯「最奢華休旅」成新歡、要價2950萬起

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

TOYOTA「21年日規商用MPV」傳大改款　柴油、油電動力安全再升級

TOYOTA「21年日規商用MPV」傳大改款　柴油、油電動力安全再升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366