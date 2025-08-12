電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

▲電動車ID.5系列銷售不如預期，恐僅有1代就要落幕。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

作為福斯進軍中型電動休旅作品，旗下電動跑旅 ID.5 最近在歐洲市場爆出即將停產的傳聞，海外消息指出，福斯集團正調整產品策略，部分電動車款因銷量與成本壓力，將提前退出市場，而 ID.5可能就在淘汰名單中。

▲全球電動車市場需求減少，導致不少品牌電動車計劃放緩。

台灣福斯近期針對ID.4、ID.5兩款電動車做促銷引起不少話題，ID.4最大降幅40萬，而ID.5來到42萬，讓還在觀望關稅的消費者，增加不少購車誘因。不過海外的ID.5卻因銷售反應不佳，恐僅推出1代，就要跟市場說再見告別。

市場反應不如原先預期熱絡，加上全球經濟不確定性、供應鏈問題與競爭對手壓力，使得福斯ID.5的銷量成長受限。尤其海外市場電動車需求趨緩，導致福斯評估後決定縮減該車型產量，甚至傳出可能在2027年正式停產。

▲福斯ID.4、ID.5大降價，ID.5與特斯拉Model Y最大價差可來到62.19萬。

反觀台灣市場，雖然同樣面臨全球電動車銷售波動，但福斯台灣選擇積極促銷ID.5，祭出最高42萬元的降價優惠，期望藉由大幅折扣刺激買氣，清庫存。此舉也讓有意購車的消費者感受到價格誠意，成為入手歐系純電跑旅的好時機。

以ID.5 GTX、特斯拉Model Y雙馬達車型對比，雙方售價167.8萬、229.99萬，雙方價差來到62.19萬。