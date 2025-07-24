「Hyundai入門7人座MPV」售價僅賣新台幣30萬起！新改款印尼將發表

▲主打入門首購族，搶先亮相的Hyundai Stargazer將現身印尼車展。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

7月底的印尼車展可是有不少新車摩拳擦掌，其中現代Hyundai即將帶來小改款Stargazer、Stargazer X跨界7人座MPV，隨著官方廠照搶先公開，預計即將於印尼車展公開示人。

▲小改款針對外觀、內裝修飾，而Stargazer X則強調更搶眼的跨界元素。

Stargazer是 Hyundai 專為東南亞市場開發的入門7人座MPV，不僅有 SUV 外觀風格，也以MPV擅長空間實用性作為最大賣點。此次小改款在設計、配備上更有氣勢，同時維持寬敞多功能座艙，依然非常適合家庭族群與共享出遊需求，售價落在1.55億印尼盾左右，折合新台幣約30萬起。

▲內裝導入雙12.3吋數位座艙。

Stargazer上市至今已近三年，Hyundai 投入小改款更新，Stargazer 在車頭採用最新休旅家族式設計語彙，以垂直矩形 LED 頭燈搭配 H 字型日行燈佈局，搭配換新的水箱護罩，來與家族兄弟Palisade 與Staria作呼應。

內裝方面，小改款導入類似Tucson座艙鋪陳，採12.3吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶，標配 Bose 音響、車內環景攝影、無線充電與抬頭顯示等科技配備，高階車型加入全景天窗，並具有L2等級的輔助駕駛科技。

動力心臟仍維持 1.5升自然進氣引擎，可選擇6速手排、自排CVT變速箱，繳出115匹馬力、14.7公斤米扭力。