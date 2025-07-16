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Nissan「旗艦7人座MPV」睽違15年改款！搭e-Power挑戰陸地頭等艙

▲Nissan Elgrand睽違15年之久的大改款！官方確認推出新一代。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan「旗艦MPV」Elgrand將迎來睽違15年的大改款，預計搭載最新e-Power油電系統，挑戰TOYOTA Alphard。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）除了暢銷X-Trail即將迎來改款外，旗下「旗艦7人座MPV」 Elgrand也即將迎來第4代大改款更新（E53世代），原廠在今年4月也首度釋出預告，並確定在10月正式上市，將為這款販售15年之久的產品增添戰力，首要競爭對手就是TOYOTA Alphard！

▲Nissan Elgrand睽違15年之久的大改款！官方確認推出新一代。（圖／翻攝自Nissan）

▲從原廠預告中可看到Elgrand外觀明顯更豪華、流線，預計最快10月就會在日本上市。

此次大改款Elgrand將搭載品牌最新第3代e-Power系統、e-4ORCE電子四輪驅動系統，同時內、外觀也會大幅更新，並搭載最新ProPILOT2.0駕駛輔助功能，不論是豪華度、配備、動力系統、安全輔助功能都將比現行第3代車型大幅提升。

▲Nissan Elgrand 。（圖／翻攝自Nissan）

▲現行款於2010年上市，圖為第3代車型。

新Elgrand將以Nissan Hyperstar概念車為設計靈感，換上水平LED頭燈、迴力鏢造型日行燈及橫貫式尾燈，車頭也換上新的Nissan廠徽；座艙則採12.3吋數位儀表、9吋或12.3吋Nissan Connect中控螢幕，可支援Amazon Alexa功能，具有EPB電子手煞車（含Auto Hold）。

▲Nissan Elgrand 。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Elgrand將有7人座、8人座版本，車內採12.3吋數位儀表、9吋或12.3吋Nissan Connect中控螢幕，圖為現行款。

新Elgrand將提供7人座、8人座車型，7人座第2排採獨立座椅，動力方面則將以第3代e-Power為主，以1.5升引擎作為發電、電動馬達驅動為主。日媒也預估新一代Elgrand售價將自500萬日圓起（折合新台幣約98.8萬），比現行款調漲，最快10月就會上市。

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