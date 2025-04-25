Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表！豪華舒適大空間首度公開

▲Nissan正式發表N7電動房車代表作！主打舒適又豪華的大空間。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是納智捷n7！而是大陸東風日產Nissan醞釀已久的N7電動房車，終於在4月底的上海車展迎來正式首發，並且也公開神秘的車室內裝，全新N7電動房車不僅擁有相當舒適的豪華大空間，其續航力表現也不差擁有635公里！

▲車長近5米、軸距近3米優秀的尺碼，為車內帶來寬敞的乘坐空間。

可視為Altima電動版的全新N7房車，擁有4,930x1,895x1,487mm尺碼、軸距2,915mm，外型以Nissan象徵的V-Motion 招牌發揚光大，賦予更前衛、科技未來感設計，車頭迴旋鏢燈組致敬不少家族前輩，搭配無窗框設計、隱藏式車門把手，營造出4門轎跑風格，訴求0.208Cd低風阻表現。

▲最高續航力來到635公里。

動力配置N7採用單馬達前驅，電池容量有58、78度兩種可選，分別對應510、635公里續航力，擁有214、268匹馬力規格，支援400V充電技術，19分鐘就能完成10～80%充電。

▲車內主打AI功能的零重力舒壓座椅，並具有15.6吋大螢幕。

原廠主打的豪華內裝也終於公開！被譽為座椅沙發大廠的Nissan沒讓車迷失望，採用AI零重力舒壓座椅，內含多組感知器，AI具備自動調整功能，可隨時為駕駛、乘客帶來即時的舒壓按摩功能。

其他科技配備也是給好給滿，車內具有超大的15.6吋多媒體螢幕，以及數位儀錶，座艙設計簡潔俐落，科技感十足，並也具備L2等級的輔助駕駛功能，加上前後座的寬敞空間，全新的Nissan N7內在美可圈可點。