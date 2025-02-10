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TOYOTA「跑旅Crown Sport」變更帥！全新套件選配折合新台幣1萬有找

▲TOYOTA Crown Sport再進化！原廠推出Crown Package選配套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Sport再進化！原廠推出Crown Package選配套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA跑旅Crown Sport顏值再提升！近日日本原廠旗下的KINTO FACTORY公司推出Crown Package選配套件，讓外觀、內裝得到進化的Crown Sport，再度展現高魅力的全新帥度，外觀、內裝選配套件加起來折合新台幣不用1萬元。

▲TOYOTA Crown Sport再進化！原廠推出Crown Package選配套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀導入Crown皇冠Logo飾板，車門加上照地燈設計。

擁有神似法拉利Purosangue高顏值的跑旅Crown Sport，一直是不少台灣車迷期待引進車款，近來日本原廠推出的Crown Package 套件，在外觀又玩出不少花樣，其後車門、側裙等處換上彰顯家族的Crown皇冠字樣，並且打開車門，還有皇冠標誌的照地燈，讓車主更享有皇冠加持的儀式感，外觀套件全部售價34,100日圓，折合新台幣約7,100元左右。

▲TOYOTA Crown Sport再進化！原廠推出Crown Package選配套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車室提供Upgrade Selections升級數位儀錶模式。

除了有外觀升級套件，原廠也特別在車室花了不少心思，車內提供Upgrade Selections升級服務，讓原本的12.3吋數位儀錶，選配Upgrade Selections能獲得Classic Gear、Metallic兩種新模式切換，讓視覺心靈馬力得到提升，讓Crown Sport駕馭起來更有熱血戰鬥氣息，Upgrade Selections售價9,900日圓，折合新台幣約2,000元左右。

相當可惜的是，TOYOTA Crown Sport自日本發表後，都還無導入台灣消息，在海外目前都是以右駕為主，台灣想要看到Crown Sport登台，只能期望今年有沒有機會看到左駕版的Crown Sport先在大陸市場發表。

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