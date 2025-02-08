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誓言成為「商用車界的特斯拉」！雷諾＆Volvo卡車聯手推電動廂型車

圖文／鏡週刊

近年來，電動車市場蓬勃發展，商用車領域也開始加速電動化。就在這時，由 Renault、Volvo Trucks和法國物流巨頭CMA CGM共同投資的新創公司Flexis正式登場，推出三款電動廂型車，並喊出「要成為商用車界的 Tesla」的口號。這樣的目標確實讓人期待，但 Flexis 真的能夠複製 Tesla 在乘用車市場的成功嗎？在價格、基礎設施和競爭對手環伺的情況下，這條路恐怕比想像中更具挑戰。

技術創新有亮點，價格卻不太親民

Flexis 這次推出的三款電動廂型車，最大賣點是滑板式模組化底盤（skateboard platform），這種設計讓車輛在裝載空間與靈活性上更有優勢，並且有助於降低開發與生產成本。此外，這批車型的最大續航里程可達 279 英里（約 449 公里），並支援20 分鐘 80% 快充，對商用車隊來說，補能效率絕對是一大賣點。然而，價格方面可能會讓一些潛在買家皺眉。消息指出，基本款車型售價約落在 €50,000-€70,000（約新台幣 170-240 萬），比傳統柴油廂型車貴上不少。雖然長期來看，電動車在能源與維護成本上的優勢或許能彌補這部分開銷，但要讓物流業者願意大規模換車，價格仍是一個不得不面對的門檻。

Step-in Van 採用短軸距廂型車設計，前方搭載滑動式車門，後方則設計為捲簾式車門，Flexis 強調這是歐洲市場首款採用此設計的商用車。

▲Step-in Van 採用短軸距廂型車設計，前方搭載滑動式車門，後方則設計為捲簾式車門，Flexis 強調這是歐洲市場首款採用此設計的商用車。

電動物流市場競爭激烈，Flexis 要突圍不容易

Tesla 當年能在電動乘用車市場掀起風暴，是因為當時的主流車廠對電動化抱持保守態度，讓它成功搶占市場。但 Flexis 面對的電動車物流市場，早已有不少強敵進場。像是Ford e-Transit、Mercedes-Benz eSprinter、Volkswagen ID. Buzz Cargo這些歐系車廠的產品，早已經搶先布局，甚至中國的BYD也積極進攻歐洲市場，以更具競爭力的價格吸引客戶。除了競爭者眾多，電動物流市場的一大痛點在於基礎設施的建置與營運模式的轉換。一般車主買電動車，只要家裡或附近有充電站就能解決問題，但商用車需要考量車隊的補能效率與長途運輸需求。Tesla 能成功，很大一部分是因為它建立了完整的超級充電站（Supercharger）網絡，讓用戶無須擔心續航焦慮。但目前 Flexis 並未公布類似的充電生態系統計畫，這將是它未來必須解決的重要課題。

Panel Van版本主打更適合城市使用，車高 1.9 公尺，同時仍保留進入地下停車場與車庫的能力，提升適用性。

▲Panel Van版本主打更適合城市使用，車高 1.9 公尺，同時仍保留進入地下停車場與車庫的能力，提升適用性。

Flexis 有潛力，但還需要時間與市場驗證

不可否認，Flexis 帶來的技術創新確實有其吸引力，模組化底盤設計、長續航表現，以及 Renault 和 Volvo Trucks 的技術背書，讓這款電動廂型車具備一定的市場競爭力。然而，電動商用車市場的挑戰，不只是車輛本身的技術，而是整體運營模式的轉變，包括充電設施、車隊管理、二手車價值等多個層面，這些因素都會影響物流業者是否願意投入資金大規模換車。Flexis 是否能成為「商用車界的 Tesla」，目前仍有許多未知數，但可以確定的是，電動物流市場正在快速發展，Flexis 作為新創品牌，擁有挑戰傳統商用車市場的機會。接下來的幾年，將是決定它能否真正立足市場的關鍵時刻，畢竟，喊出願景是一回事，能否真正推動產業變革，還得看它在市場上的實戰表現。

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關鍵字：FlexisTesla特斯拉RenaultVolvoTrucks電動商用車汽車新車貨車電動車

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