台灣YAMAHA召回8.1萬台機車！2車種「前剎車卡鉗」有安全疑慮





▲台灣YAMAHA的2車種因「前剎車卡鉗」裝上誤品，而有安全疑慮。（圖／翻攝Yamaha官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Yamaha（山葉）近日發出公告，旗下的 CYGccNUS GRYPHUS（六代勁戰）、BW′S車型因前剎車卡鉗誤品而有安全隱憂，因此決定召回8.1萬台機車進行免費檢修服務。

Yamaha在官網公告，CYGNUS GRYPHUS與BW′S車型可能因前剎車卡鉗誤品導致潛在安全隱憂，為了車主權益，決定擴大車輛檢查範圍，確保每位消費者都能安全使用愛車，因此自2025年3月中旬起將掛號專函通知相關車主。

Yamaha表示，車主收到通知專函後，可聯繫台灣山葉機車各地經銷商，預約進行免費的檢查與改修服務。

此外，若車主擔心車輛可能涉及此次改正活動，可透過自我檢查確認，如發現車輛上為錯誤前剎車卡鉗時，請至經銷商進行部品檢修與更換，確保行車安全，「我們深知召回活動可能帶來您的不便，對此深感抱歉，但更期待透過此舉提供您更安全、更無憂的駕乘體驗。再次感謝您的理解與支持。」

▲車主可自行檢查前剎車卡鉗是否裝備誤品。（圖／翻攝Yamaha官網）



Yamaha指出，此次的瑕疵零件為「前剎車卡鉗」，車輛可能誤裝配不正確的卡鉗，恐導致前剎車制動力下降，最嚴重的情況下，可能有行車安全之疑慮，而造成原因則為「製造過程部品管理未落實」，因此決定免費檢查，若有發現錯誤，將立刻以新品更換，作業時間約0.2至1.4小時。

Yamaha表示，這次召回的車輛分別為CYGNUS GRYPHUS（六代勁戰），引擎號碼與製造期間為E32YE-078932 ~E32YE-172345及2021年10月 ~2024年10月，共計6萬3327台；BW′S的引擎號碼與製造期間為E32YE-078843 ~E32YE-172199、2021年10月~2024年10月，共計1萬8565台，兩者合計8萬1892台。

▼車主可自行檢查編號。（圖／翻攝Yamaha官網）

