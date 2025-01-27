高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

▲高速公路內車道為超車道，長期佔用可開罰，不過並不是所有內車道都是超車道。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局）

記者林鼎智／綜合報導

高速公路「內側龜車」讓人很怒，尤其長時間佔用超車道，不但導致車流過慢、還容易發生事故。有網友好奇，究竟「時速多少才不算是佔用內線」？除了高速公路外，平面道路內側也算是超車道嗎？

高速公路內側車道，根據高速公路及快速公路交通管制規則，「內側車道為超車道」，但在不塞車的情況下，小型車可以該路段最高速限行駛於內側車道。有些網友認為「管你開多快，沒有要超車，就離開」、「沒有要超車就讓道吧，飆車自有國警抓；龜車，反之亦然」，但也有人認為只要以最高速限行駛即可，「錶速110就不用讓了，國道不是給飆仔亂衝的」。事實上，雖然內側車道屬於超車道，不過小型車以最高時速行駛是合乎規定，但仍建議「不要長時間佔用超車道」，才會讓車流更順暢。

▲除了國道內車道為超車道外，一般俗稱「紅盾牌」的快速道路也是，其餘平面道路或市區高架路段並無此規定。（圖／資料照）

所有內側車道都是超車道嗎？答案：不是。根據「道路交通管理處罰條例」第33條中規定，「高速公路、快速公路或設站管制之道路，內車道應為超車道，超車後如有安全距離未駛回原車道，致堵塞超車道行車者，處汽車駕駛人新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰」。因此只有高速公路與快速公路（紅盾牌）內側車道為超車道，一般平面道路並不是。

有不少新手駕駛好奇要如何保持行車安全距離、但也不會被別人插隊？有網友認為「無解」、「想插的還是會硬插」，也有人表示「盡量貼著不想被插的那邊線開，但離前車太遠還是防不了」，也有網友認為「有打方向燈就還好，互相讓一下」、「心平氣和、平安回家最重要」。

▲追撞意外通常都是未保持車距所引起，並且很容易造成連環事故。（圖／資料照，圖為示意圖）

