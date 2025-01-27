ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

▲內線龜車開罰。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局）

▲高速公路內車道為超車道，長期佔用可開罰，不過並不是所有內車道都是超車道。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局）

記者林鼎智／綜合報導

高速公路「內側龜車」讓人很怒，尤其長時間佔用超車道，不但導致車流過慢、還容易發生事故。有網友好奇，究竟「時速多少才不算是佔用內線」？除了高速公路外，平面道路內側也算是超車道嗎？

高速公路內側車道，根據高速公路及快速公路交通管制規則，「內側車道為超車道」，但在不塞車的情況下，小型車可以該路段最高速限行駛於內側車道。有些網友認為「管你開多快，沒有要超車，就離開」、「沒有要超車就讓道吧，飆車自有國警抓；龜車，反之亦然」，但也有人認為只要以最高速限行駛即可，「錶速110就不用讓了，國道不是給飆仔亂衝的」。事實上，雖然內側車道屬於超車道，不過小型車以最高時速行駛是合乎規定，但仍建議「不要長時間佔用超車道」，才會讓車流更順暢。

▲▼台74線,東西向快速公路,快官霧峰線,臺中環線,中彰快速道路。（圖／記者姜國輝攝）

▲除了國道內車道為超車道外，一般俗稱「紅盾牌」的快速道路也是，其餘平面道路或市區高架路段並無此規定。（圖／資料照）

所有內側車道都是超車道嗎？答案：不是。根據「道路交通管理處罰條例」第33條中規定，「高速公路、快速公路或設站管制之道路，內車道應為超車道，超車後如有安全距離未駛回原車道，致堵塞超車道行車者，處汽車駕駛人新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰」。因此只有高速公路與快速公路（紅盾牌）內側車道為超車道，一般平面道路並不是。

有不少新手駕駛好奇要如何保持行車安全距離、但也不會被別人插隊？有網友認為「無解」、「想插的還是會硬插」，也有人表示「盡量貼著不想被插的那邊線開，但離前車太遠還是防不了」，也有網友認為「有打方向燈就還好，互相讓一下」、「心平氣和、平安回家最重要」。

▲吳姓駕駛酒後上路因未注意車前狀況肇事，總計追撞前方4車造成2名駕駛送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲追撞意外通常都是未保持車距所引起，並且很容易造成連環事故。（圖／資料照，圖為示意圖）

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車國道高速公路內側車道內車道超車道車距平面快速道路龜車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

電動車擠8人！自撞分隔島起火釀4死　家屬悲赴殯儀館認屍

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

最新文章

現代國產全新跨界休旅今年登場2025-01-27

高速公路內車道龜車最高罰1萬22025-01-27

BMW重機2024全球賣出超過21萬輛2025-01-27

汽車美容達人親傳DIY洗車5大步驟2025-01-27

三菱「國產入新休旅」今年見2025-01-26

高速公路爆胎5字口訣保平安　2025-01-26

台灣「國民電動車」百萬有找今年見2025-01-26

國道違規罰鍰最低3000元起2025-01-26

BMW推出2025年式R 18霸氣重機2025-01-26

大排量V8眼鏡蛇野馬美式跑車回歸2025-01-26

熱門文章

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台2025-01-26

台灣「國民電動車」百萬有找今年見2025-01-26

汽車美容達人親傳DIY洗車5大步驟2025-01-27

三菱「國產入新休旅」今年見2025-01-26

酒駕被吊照硬開　他撞死騎士下場曝光2025-01-26

國道違規罰鍰最低3000元起2025-01-26

TOYOTA「全新大空間休旅」日本今年見！2025-01-24

BMW重機2024全球賣出超過21萬輛2025-01-27

「TOYOTA神車國民休旅」推新色應景新年2025-01-24

2024台灣最暢銷10款新車名單出爐2025-01-02

相關新聞

汽車美容達人親傳「DIY洗車5大重點步驟」！常見錯誤做法別踩雷

汽車美容達人親傳「DIY洗車5大重點步驟」！常見錯誤做法別踩雷

獨／國道4死車禍夫妻合照曝！曾一起考美容師創業　師：學習超級認真

獨／國道4死車禍夫妻合照曝！曾一起考美容師創業　師：學習超級認真

楊梅休息站3年6起自撞事故遭質疑設計不良　高公局：符合規範

楊梅休息站3年6起自撞事故遭質疑設計不良　高公局：符合規範

國道轎車爆胎撞護欄！故宮南院處長煞不及撞上　驚險畫面曝光

國道轎車爆胎撞護欄！故宮南院處長煞不及撞上　驚險畫面曝光

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

讀者迴響

熱門文章

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

台灣「國民電動車」挑戰百萬有找！納智捷n5、Suzuki eVitara今年問世

台灣「國民電動車」挑戰百萬有找！納智捷n5、Suzuki eVitara今年問世

汽車美容達人親傳「DIY洗車5大重點步驟」！常見錯誤做法別踩雷

汽車美容達人親傳「DIY洗車5大重點步驟」！常見錯誤做法別踩雷

「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

酒駕被吊照硬開上路　遭撞騎士出院後休克亡！駕駛下場曝光

酒駕被吊照硬開上路　遭撞騎士出院後休克亡！駕駛下場曝光

國道違規罰鍰「低消3000元起」！插隊下匝道、被逼車這樣檢舉他

國道違規罰鍰「低消3000元起」！插隊下匝道、被逼車這樣檢舉他

TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用日本今年見！台灣註冊有望導入

TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用日本今年見！台灣註冊有望導入

BMW重機「2024全球賣出超過21萬輛」！德國鄉親挺自己人貢獻2.6萬輛

BMW重機「2024全球賣出超過21萬輛」！德國鄉親挺自己人貢獻2.6萬輛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366