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高速公路爆胎「這5招保你安全下莊」！2組求援專線先記好

▲▼爆胎防制及爆胎處理應變機制。（圖／高公局提供）

▲若在高速公路爆胎，切勿急煞，而是以鬆開油門慢慢滑到路肩，才不會造成後方追撞。（圖／翻攝自高公局）

記者林鼎智／綜合報導

現在新車幾乎都沒備胎，而是以補胎劑、或是出廠配置失壓續跑胎，希望讓駕駛在爆胎後能迅速處理、並就近找輪胎行更換。不過，若在高速公路爆胎，只要記得「鬆、穩、警、移、撥」5字口訣，就能將傷害降到最少。另外，若輪胎中釘想去補胎，也要搞懂2種補胎方式，2者的價格、工時也不同。

高速公路爆胎處理

當車輛在高速公路爆胎時，最重要的是「緊握方向盤、並鬆開油門來取代煞車」，千萬不可急煞，另外也要打亮右方向燈讓車輛滑行到路肩，避免停留在內側及行駛車道上，避免被後車追撞。另外，若爆胎後車輛失去控制，除了緊握方向盤外，也可藉由摩擦護欄的方式讓車輛減速，才不會造成高速翻覆。

▲台61線桃園市新屋南下高架路段5日上午有不明大量土石散落長達數百公尺，導致後方林姓男子叫超右前輪爆胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲造成爆胎的原因很多，包括輪胎年份過於老舊、胎紋／胎壓不足等，建議返鄉前應先檢查車況。（圖／資料照）

當車輛滑行到路肩後，一定要打亮雙黃燈，並在車後50-100公尺放置三角警示牌，而車內乘員也要退至護欄外或安全區域，不可停留在車子的前、後方（俗稱的斷腿區），避免2次碰撞造成更大傷害。另外也要記得撥打高速公路局的1968免費電話、或是110通報請求救援，儘快排除故障車輛。

補胎方式

補胎方面，共分為內補、外補2種。最常見的補胎方式就是外補，處理流程是先將中釘異物拔除、稍微擴大穿刺孔，再將補胎條塞入填滿、防止洩漏。外補的好處是：可直接在車上施作、不用拆卸輪胎，收費上也相對便宜，但也要注意外補是否成功，或是補胎條的品質，否則長時間使用後，可能因補胎條老化而再度漏氣。

▲▼好市多輪胎爆胎。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲輪胎中釘得視情況才能補胎，若是胎側中釘則只能更換新胎。（圖／翻攝「Costco好市多商品經驗老實說」）

內補則要拆下輪胎，在內側胎體打磨、使用硫化劑貼上補胎片，並在黏貼處使用補胎膠水黏牢，再用滾輪工具扎實滾平，整體來說內補的方式較為可靠，但由於工時、工序較多，因此費用也較高。

當然，如果不想多花錢，最好的方式就是避免爆胎，因此上路前應該多檢查輪胎年限（5年以上應汰換）、胎紋與胎壓，並確實做好定位避免輪胎變形，才不會讓出遊掃興。

關鍵字：汽車輪胎爆胎高速公路胎壓胎紋年限補胎斷腿區備胎補胎條返鄉

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