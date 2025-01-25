機車族注意！改裝排氣管今年起列檢驗　2步驟完成變更登記

記者黃翊婷／綜合報導

機車族注意！機車改裝排氣管自2025年起正式列入檢驗項目，若沒有在2024年底前完成檢測或至監理機關變更登記，車主須自費進行噪音檢測，通過後再前往監理機關辦理車輛檢驗變更登記，否則一旦被抓到違規，將會面臨900元至1800元罰鍰；另外，若是噪音值超標，也會面臨1800元至3600元罰鍰。

▲機車改裝排氣管自2025年起正式列入檢驗項目。（資料照／環保局提供）

交通部公路局提醒，機車改裝排氣管自2025年起正式列入檢驗項目，若是車主的愛車有變更排氣管型式，卻沒有在2024年之前到環保機關檢測或至監理機關變更登記，就要自費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測，通過後還要到監理機關辦理車輛檢驗變更登記（機車檢驗費200元）；如果駕駛沒有取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛上路，被警、監、環保機關聯合稽查發現，將面臨900元至1800元罰鍰。

環境部補充說明，原廠排氣管是指廠商依我國「機動車輛車型噪音審驗合格證明核發廢止及噪音抽驗檢驗處理辦法」，通過噪音車型（包括排氣管型式）審查合格並取得合格證明的產品，如果不是上述範圍的排氣管產品則屬於非原廠管。

若舊機車的零件原廠已經停產，只能選購非原廠排氣管更換，是否需要進行認證？環境部表示，副廠或改裝的排氣管均屬「非原廠（改裝）排氣管」，建議民眾優先選購噪音合格認證的排氣管或中古原廠排氣管。

如果已經取得噪音認證，未來遇到攔查或被檢舉，是否會受罰？環境部表示，經環、警、監路邊攔查或民眾檢舉噪音，將由相關機關依據車輛情況判斷，是否需要通知車主在指定時間及地點進行檢測，若經檢測車輛整體噪音值超標，環保局仍會依據噪音管制法第26條裁處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。