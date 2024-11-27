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台灣、日本今年都推「新年式TOYOTA RAV4」！日規配備升級、標配四驅

▲日規預計11月推出新年式TOYOTA RAV4！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規預計11月推出新年式TOYOTA RAV4！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣日前才傳出將在12月釋出新年式TOYOTA RAV4，不過日本搶先一步，當地預計將在11月28日公開新RAV4，並有初步的車型變動與配備升級，日規新年式RAV4將取消前驅版本，未來全車系都變成擁有四輪驅動的RAV4！

▲日規預計11月推出新年式TOYOTA RAV4！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規汽油取消前驅配置，全車系RAV4都具有四輪驅動系統。

日規新年式TOYOTA RAV4維持2.0升汽油、2.5升油電、2.5升PHEV三種動力，不過汽油版將取消前驅配置，僅留下4WD版本，提供X、G、Adventure越野、G Z Package等4種車型，售價尚未公開。

2.5升油電車型上原本就具有e-Four四驅系統，提供X、G、Adventure越野等3種版本，而2.5升PHEV則只有Z等級1款，油電車外型均會換上豐田油電家族最新的藍色HEV廠徽。

▲日規預計11月推出新年式TOYOTA RAV4！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規配備微幅變動，針對多媒體系統升級，全車系標配盲點偵測、剎車輔助。

日規新年式RAV4配備微幅升級，全車系標配BSM盲點偵測、剎車輔助等系統，並針對多媒體車機系統進行升級優化，此外油電車型將提供能支援AC100V/1,500W的外部供電配置。

▲日規預計11月推出新年式TOYOTA RAV4！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣預計12月推出新年式，將新增帥氣的黑化特仕車。

台灣市場經銷商傳出12月將推出新年式，屆時全車系升級標配無線手機充電，並有部分車型升級曜黑外觀套件，並針對2.5升油電車型將新增曜黑魅影特仕車。

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