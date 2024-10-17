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談Gogoro近期種種爭議　光陽董事長嘆：「傷害電動機車產業」

柯勝峯強調Gogoro爭議僅只是產業發展的亂流，因為電動車是防堵地球暖化的唯一解方。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

近期電動機車龍頭Gogoro陷入營運震盪，繼經濟部調查國產化零組件、創辦人陸學森下台，光陽董事長柯勝峯坦言，領導廠商帶來負面觀感會衝擊消費者的信心，但他認為這僅是新興產業壯大過程的亂流，誓言持續加碼投資台灣的電動機車產業，並預告ionex電動機車正式在泰國上市。

光陽舉辦燃油機車和電動機車的新車發表會，但外界更關注主導光陽電動機車發展的柯勝峯，對於對手Gogoro近期一連串事件的看法，「這些負面消息與光陽無關，但對電動機車產業卻是傷害。」柯勝峯定調，對手引發的種種爭議，僅只是新興產業發展過程的亂流。

2015年Gogoro搶先推出電動機車，明年適逢台灣發展電動機車的第10年，光陽內部人士感嘆，過去人人都在問是否買Gogoro，如今從風光走入低谷，柯勝峯直言：「電動機車的先行者優勢很大，但造成的負面印象也難以挽回，光陽電動機車ionex勢必要穩紮穩打，建立品牌形象及消費者信心。」

市場人士認為，柯勝峯的這席話，不只想奪下電動機車龍頭地位，更大野心是取而代之，以ionex主導台灣電動機車市場復甦。他的底氣來自光陽的內部調查，網路上對於電動機車的正面和負面評價都停留在Gogoro身上，幾乎沒有燒到光陽電動機車品牌ionex。

另一方面，近年電動機車補貼縮水，政府擴大燃油機車汰舊換新，衝擊國內電動機車買氣，首當其衝就是Gogoro，根據光陽內部統計，Gogoro銷售每況愈下，今年前9月市占率掉到67.4％，採用Gogoro換電系統的PBGN聯盟市占慘跌剩不到一成，「他們（Gogoro）沒有現金問題，就算什麼事都不做，至少還可以再經營2年。」柯勝峯說。

反觀ionex一支獨秀，市占率從15.9％爬升至22.2％。回顧過去半年，柯勝峯砸重本找高人氣啦啦隊女神李多慧代言，以諧音「哩多惠」祭出超值的騎乘到飽資費，成功號召粉絲加入ionex陣營，如今喊話「光陽會繼續加碼投資台灣」，鎖定買菜族和短程代步族群，再推單顆電池的微型電動機車，騎乘63公里只要月付188元的超值方案。

柯勝峯不畏台灣電動機車市場颳逆風，因為ionex電動機車和換電系統的出海計畫，終於有重大突破。他聯手泰國國營石油PTT合資成立Aionex，上週開始以「No.1 in Taiwan」為訴求在當地強打廣告，下週在泰國首都曼谷開旗艦店，開放當地民眾下單ionex的電動機車。

「ionex是台灣第一家揮軍泰國，也是當地第一個電動機車品牌。」柯勝峯有十足信心，因為泰國官方力挺，不論業者和消費者都祭出補助，他看好明年曼谷市區換電站從30座翻倍至70座，銷售有望攻上數千台，「泰國是ionex揮軍東南亞的灘頭堡，待泰國站穩腳步後，下一步再攻印尼。」


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關鍵字：KYMCO光陽柯勝峯董事長Gogoro執行長陸學森閃辭辭退離職電動機車摩托車

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