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TOYOTA Corolla Cross試駕！神車休旅進化完全體　配備給到心坎裡

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！

記者徐煜展／綜合報導

這次不給競爭對手喘息空間！台灣迎來最新改款TOYOTA Corolla Cross，端出大碗牛肉配備、調降售價讓對手備感壓力，這次可算是台灣當代最強Corolla Cross完全體，至於TSS 3.0、第5代油電究極體就寄望下一代的大改款！

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲小改款Corolla Cross換上新造型，導入關鍵的電子手剎車。

自2020年導入台灣的TOYOTA Corolla Cross，創下不少輝煌銷售戰績，累積到今年8月超過15萬輛驚人成績，隨著今年亞太規於陸續在泰國、菲律賓登場後，台灣則是10月同步導入最新小改款Corolla Cross！

台灣TOYOTA Corolla Cross價格調降2.1～7.6萬不等，進一步將主力油電全車系壓在百萬內門檻，讓不少國產休旅競品壓力山大，此回試駕的98.9萬油電旗艦款，也讓人感受到品牌誠意滿滿的配備主菜上桌。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲菱格紋水箱護罩搭配全新升級LED頭燈！實車比廠照更好看。

外型上，台灣比照泰國、菲律賓亞太規版本，換上與新世代Camry相仿辨識度超高的水箱護罩，以漸變式菱格紋搭配鍍鉻點綴，帶來洗鍊的都會摩登時尚感，加上質感出色的LED Bi-Beam頭燈，內部更採用序列式方向燈，進一步提高精緻的視覺感。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）
▲車尾針對LED尾燈修飾，換上油電家族最新識別廠徽。

側邊、車尾雖然變化不大，乃針對LED尾燈進行修飾，燈組內部加入鍍鉻裝飾，豐富視覺的層次感。因應全球豐田油電家族識別，台灣Corolla Cross車側、車尾也特別換上最新的HEV銘牌。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲行李廂維持友善的電動尾門，空間輕鬆勝任一般用車需求，可惜小改款取消腳踢式感應。

車尾仍提供休旅族群重視的電動尾門，但在小改款則取消腳踢感應功能，在車色選擇上，提供極光銀、雲河灰、雪貂白、檀木黑、藍曜灰、炫魅紅等車色，至於外觀改動不大的GR Sport，則還有專屬的奔放藍車色。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝質感細節強化，終於不用腳踩手剎車！

內裝看點比外觀更有料！車室質感大幅進步，中控台白色縫線更精緻討喜，中央扶手、左右門飾加入棕色配色帶來看點。而最重要的台灣終於導入電子手剎車，淘汰過去的腳踩足踏式駐車，儀錶也趁著小改款換上12.3吋數位儀錶跟上流行，光是主題變化就多達12組。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲12.3吋數位儀錶變化豐富，圖資、配色簡單明瞭。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲螢幕維持9吋Drive+Link 主機，支援無線Apple CarPlay與Android Auto、環景等，未與泰國的10.1吋螢幕同步。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲方向盤右側能操作TSS 2.0的智慧定速跟車等輔助駕駛，ACC支援Stop&Go。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲電子手剎車具有Auto Hold功能，是這次相當有感的升級。

改款重點升級EPB電子手剎車，並具有Auto Hold功能，對比過去的腳踩式設計省力不少，也提升不少車內科技質感，而電子手剎車邏輯也相當友善，當打入P檔時，系統即會自動拉起手剎車，相當貼心。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲車內乘坐舒適不俗，改款椅面加入類麂皮材質，為視覺、觸覺帶來亮點。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲油電維持1.8升系統，導入最新升級鋰電池，帶來更理想的油耗。

台灣Corolla Cross維持1.8升汽油、1.8升油電配置，藉由改款契機，台灣油電從原本的鎳氫電池升級鋰電池，規格甚至比泰國、菲律賓更好，鋰電池具備更好的能量密度優勢，且重量體積更輕減重14公斤，油耗從21.9km/L進步到23.5km/L，新Corolla Cross更會跑、更省油！原廠並提供8年或16萬公里保固。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲油電適合輕鬆、平穩的駕駛需求，而非激烈的駕駛風格。

平順、柔和讓人一開就上手好脾氣，改款新Corolla Cross仍給人相當親民的好印象，原廠另強調新Corolla Cross針對隔音作了不少加強，但在油與電的切換過程中，仍會感受到明顯的引擎運轉。

122匹綜效馬力足以勝任日常用車，與CVT變速箱搭配契合，加速反應適中，起步受惠電動馬達輔助，提供即時的扭力，讓起步非常輕快，感受到很輕盈的加速反應。

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲底盤懸吊穩定，能過濾路面更多碎震，精進行路質感。

Corolla Cross底盤調校維持偏向舒適性，懸吊系統有效吸收路面大部分顛簸，讓乘坐感受相當舒適。對於一般的都市路況或高速公路行駛，它的懸吊表現得穩定且可靠。然而，畢竟定位是一輛舒適的家庭代步車，在山路高速過彎，車身側傾較為明顯，想要熱血駕馭，那就不是Corolla Cross強項！

►台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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