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Mazda 6「接班人EZ-6」價格公開鎖定特斯拉！雙動力折合新台幣72萬

▲大陸全新Mazda EZ-6房車展開預售！（圖／翻攝自Mazda）

▲大陸全新Mazda EZ-6房車展開預售！（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

被譽為Mazda 6後繼車款，全新的EZ-6房車於大陸市場展開預售，共有增程、電動EV兩種版本，提供7款車型，預售價人民幣16萬起，折合新台幣72萬，對手直指特斯拉Model 3而來！

▲大陸全新Mazda EZ-6房車展開預售！（圖／翻攝自Mazda）

▲大陸全新Mazda EZ-6房車展開預售！（圖／翻攝自Mazda）

▲全新的EZ-6房車歐洲將以Mazda 6e作為新車命名。

日前日本Mazda 6正式於官網下架停售，代表其他市場甚至台灣地區的Mazda 6壽命開始倒數，而作為Mazda 6接班人的全新EZ-6，近期更有進軍歐洲市場計劃，未來不排除成為全球戰略車，如今已經在首發的大陸市場展開預售！

大陸Mazda EZ-6提供增程版4款、電動EV 3款選擇，預售價16～20萬人民幣，折合新台幣72～90萬，車色選擇多達9款以上，尺碼4,921x1,890x1,485mm、軸距2,895mm。

▲大陸全新Mazda EZ-6房車展開預售！（圖／翻攝自Mazda）

▲大陸全新Mazda EZ-6房車展開預售！（圖／翻攝自Mazda）

▲內裝具有高水準表現，空間規劃更是不俗。

內裝配備有突出質感表現，配置14.6吋大螢幕、數位儀錶、HUD抬頭顯示等，捨棄傳統排檔結構，整合電子手剎車等流行配置，車內採用Alcantara材質鋪陳營造相當高貴質感，並具有14具喇叭SONY音響系統與64色環艙氣氛燈等。

▲Mazda EZ-6。（圖／翻攝自Mazda）

▲動力提供增程版與全電動車EV兩種選擇。

EZ-6搭載EPA1平台，並提供標準版與增程版2種版本，增程版採1.5升引擎搭配磷酸鐵鋰電池，純電續航力可來到130、200公里，最大續航力可達1,301公里。

電動車EV電池容量共有58.9kWh、66.8kWh兩種選擇，入門單馬達具有215匹馬力／32.6公斤米扭力，雙馬達車型則具有255匹馬力，續航力分別對應480、600公里。

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