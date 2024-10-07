員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點

▲街訪突即隊員旅第二天為自己謀福利，開著VOLVO XC40 Recharge電動車到全台最美部落偷點閒。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

為了慶祝ETtoday街訪突即隊成立5週年，節目組安排阿肥和罐頭開著國際知名歐洲車品牌VOLVO 的XC40 Recharge電動車，進行三天兩夜的員工旅遊；雖然這趟旅程一開始充滿期待，特別是這款電動車的高效能表現讓他們印象深刻，但隨後卻遇上了許多挑戰。在前往福壽山農場的山路上，兩人開始擔心電量不足，但好險的是VOLVO擁有眾多充電樁夥伴具全台最強充電網，即使在偏遠山區也有充電樁，讓他們順利抵達目的地。就當他們以為可以住進舒適的飯店時，卻被告知沒訂房只能車宿，讓兩人超級傻眼，也讓他們開始擔心接下來旅程不知道還會遇到多少荒唐事。



不過，睡過一夜後阿肥跟罐頭發現早上伴著蟲鳴鳥叫醒來，「其實蠻新鮮、蠻舒服的」，又有活力迎接新一天的行程了，第二天員旅要前往的地點是位於嘉義阿里山、號稱全台最美的部落「優遊吧斯」，兩人除了帶著一顆勇敢面對未知的心，罐頭更聰明地先下載了「VOLVO CARS APP」，打開APP無論走到哪都可以馬上看到距離最近的充電樁，以及充電樁的使用情況，最重要的是還可以透過地圖看到最近的景點，一次滿足車跟人的「充電」需求！

在前進優遊吧斯的途中，車子雖然沿著山路一直上上下下、起起伏伏，但罐頭大讚「XC40 Recharge的續航力真不是蓋的！」因為它有更高效的動力組合，能從後輪傳動，讓車體不只行進起來更穩，而且對於彎道、山路都更加敏銳好開，操控性更強。此外，還有雙馬達設計，前馬達感應非同步，後馬達永磁同步，不只馬力跟扭力都大大提升，就連續航力都加強，可以開得更快更遠。

阿肥跟罐頭兩人開著XC40 Recharge在山路上馳騁，一邊聽著車上Spotify歌單、聽了ETtoday Podcast，他們還發現車上可以觀看YouTube影片，雖然整個氣氛很Chill，但其實一路上荒煙蔓草，讓駕駛阿肥愈來愈擔心到底在如此荒山野嶺的地方有沒有充電樁？幸好罐頭打開VOLVO CARS APP一查，發現目的地就在前方，抵達優遊吧斯立刻為車子充電，兩人對於在這樣好山好水、海拔高達1300公尺的地方也有充電樁感到十分驚奇，而且還設有三支7kW AC交流充電樁，一次給好給滿，讓兩人大讚VOLVO不愧是擁有全台最強充電網，6000多個充電樁就是給力！

在開了超過4小時的車之後總算抵達美麗的優遊吧斯，阿肥跟罐頭馬不停蹄開始逛起來、拍照打卡，還一派享受地喝著店家「自作自受（自己耕作自己銷售）」的咖啡，好不愜意呀！喝到一半阿肥口袋裡的手機突然震動，原來是提醒車子已充飽電的通知；罐頭也立即拿出手機打開VOLVO CARS APP，選擇遠端遙控功能，人不用到車上就能先開啟車內的恆溫系統，啟動冷暖氣和空氣清新機，到時候一上車就能享受到最舒服的空間，還能遠端遙控使用APP開車門，簡直是超級智慧小幫手。

歡樂的時光總是過得特別快，一下子又天黑了，回到車旁阿肥跟罐頭又被告知沒有訂房，得在車上過夜，讓罐頭哀怨表示「我們剩下充電樁陪我們過夜了……」，但有了前一晚的經驗，兩人這次還是非常「自得其樂」，在農歷七月的山上、睡在XC40 Recharge車裡，配上YT靈異影片，準備再次度過一個「特別的夜晚」，一覺醒來最後一天的員旅又有什麼在等著他們呢？最後結局太精彩，千萬別錯過！

VOLVO已為純電生活做好準備，全台佈署縝密充電網絡，讓你荒郊野嶺也不斷電：https://reurl.cc/qva6ZD