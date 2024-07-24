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凱米來襲「愛車停哪最安全」？隱藏風險要注意　紅黃線停錯地方照拖

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲中颱凱米來襲，愛車也要做好防颱準備。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

中颱凱米來襲，愛車的車主在尋找停車位時也要多留心，除了要注意潛藏的危機、避免愛車受損，也要注意不是所有紅黃線都能停，不僅會被拖吊吃罰單，也可能妨礙交通與救災，造成更大的損失。

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（新ｌｏｇｏ）（圖／記者張一中攝）

▲各地交通局會在宣布水門關閉後，公告紅黃線開放停車訊息，並暫停路邊收費。（圖／資料照）

在宣布水門關閉後，交通局即會公告開放周邊部分道路、或全縣市的紅黃線停車，並暫停路邊停車收費，寬度10公尺以上道路開放雙向停車，但要依照行駛方向順向停車，且禁止併排停車，簡單來說，只要會擋到道路雙向會車，該位置就不可停車。

▲▼雙向行穿線、斑馬線標字、箭頭提示行走方向、威秀影城前、增加45%穿越速率、行人、過馬路,斑馬線（圖／記者黃克翔攝）

▲原本就禁止停車的地方，就算颱風期間也一樣不能停。（圖／資料照）

雖然開放紅黃線停車，但原本就禁止停車的地方，颱風期間一樣不可以停車，像是路口、公車停車區、消防栓與通道、越堤道、隧道、橋梁、圓環、機車左轉專用道、人行道、行人穿越道（斑馬線與枕木紋）、快車道、地下道與高快速公路等，如果有違停情形，一樣會開罰或拖吊。

▲▼機車,摩托車,騎士,安全帽,停車格,路邊停車（圖／記者周宸亘攝）

▲即使凱米是中颱，機車也有可能被吹倒，所以應盡可能移至室內停車。（圖／資料照）

儘管凱米強度為中颱，但如果車輛停在室外，也要注意掉落物砸傷愛車，遠離路樹、招牌、圍牆與施工圍籬等，停車前後都應該確認周遭狀況；較輕的機車則完全不建議停在戶外，以免被強風吹倒造成損傷。

善用車內、車外後視鏡抓角度　5步驟讓你路邊停車不GG（圖／記者游鎧丞攝）

▲若車位在大樓地下室，應盡早將愛車停妥，避免有家歸不得。（圖／資料照）

除了強風造成的危機，雨勢同樣不能掉以輕心，應盡量選擇地勢較高處停車，避免愛車泡水滅頂，如果真的開始淹水，也千萬不要冒險搶救愛車；如果是停放在大樓地下室，應盡早將愛車停妥，以免因堆置沙包或防水閘門關上，讓愛車必須露宿街頭，並隨時注意管委會移車通知，若水勢已經進入地下室，千萬不要冒險搭乘電梯下樓。

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關鍵字：凱米颱風停車紅線黃線拖吊違停

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