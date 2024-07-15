MG改款「新7人座休旅」現身！空間更大更霸氣　採2.0升渦輪雙動力

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MG改款「新7人座Gloster 休旅」現身！空間更大更霸氣　採2.0升渦輪雙動力

▲MG小改款Gloster現身測試，外型不僅霸氣，空間有望提升。（圖／翻攝自《He Auto》）

▲MG小改款Gloster現身測試，外型不僅霸氣，空間有望提升。（圖／翻攝自《He Auto》）

記者徐煜展／綜合報導

在印度市場上，MG有款名為Gloster 7人座休旅相當受歡迎，日前才剛推出特仕車的Gloster，已在為今年的小改款作準備，造型不僅比現行款來得霸氣許多，且透過尺碼加大，能帶來更優渥的乘坐空間。

▲MG小改款Gloster現身測試，外型不僅霸氣，空間有望提升。（圖／翻攝自《He Auto》）

▲車頭整容變化頗大，尺碼看似也增加許多。

小改款MG Gloster已在印度測試車被捕獲，該車外型變化不小，水箱護罩面積放大，更有氣勢，且左右的霧燈處也經過重新設計，第一印象給人頗不錯的新鮮感。

MG Gloster屬於旗下的大型7人座作品，在其他海外市場另有血緣相近的雙生車，Gloster尺碼4,985x1,926x1,868mm、軸距2,950mm，而當地媒體預估，改款新MG Gloster車長可能來到5.2米水準，車寬也將突破2米，透過尺碼的變化，讓乘坐空間表現來得更好，鎖定TOYOTA Fortuner而來。

▲MG小改款Gloster現身測試，外型不僅霸氣，空間有望提升。（圖／翻攝自《He Auto》）

▲改款預期針對內裝用料調整，維持汽油、柴油雙動力選擇。此為現行款。（圖／翻攝自MG）

車內目前尚無太多資訊，現行款採用配有支援Apple Carplay等手機連結的12.3吋中控大螢幕，另還有360度環景與ADAS安全防護科技，小改款預計針對細節、配備升級。

動力預計維持2.0升汽油、2.0升柴油等配置，並有AWD、RWD車型可選，柴油可輸出157匹馬力，汽油渦輪高輸出版本來到213匹馬力。

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