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福斯商旅Caddy Maxi福祉車「小比圓夢號」亮相！打造7人座彈性空間

▲福斯商旅參展今年長期照護大展，打造新的 Caddy Maxi福祉車。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲福斯商旅參展今年長期照護大展，打造新的 Caddy Maxi福祉車。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅持續關懷社會長照，以實際行動關注無障礙移動議題。在今年的臺灣輔具暨長期照護大展上，與小比媽媽陳嘉齡攜手，透過一連串圖文、故事，描繪長照家庭的日常責任與辛勞，打造出貼心的「小比圓夢號」Caddy Maxi福祉車，喚起大眾對無障礙移動議題的關注與支持！

▲福斯商旅參展今年長期照護大展，打造新的 Caddy Maxi福祉車。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲福斯商旅參展今年長期照護大展，打造新的 Caddy Maxi福祉車。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲Caddy Maxi福祉車打造出貼心、合宜的乘載空間。

「小比圓夢號」由福斯商旅旗下Caddy Maxi福祉車所打造，以其紮實底盤、安全配備和實用空間而脫穎而出，適合個人用戶、無障礙計程車、復康巴士等對象，成為去年同級車款銷售冠軍！其寬敞挑高的乘客艙、多功能的座椅配置，可輕鬆容納5名乘客及1名輪椅使用者。

小比媽媽陳嘉齡二十多年來不辭辛勞照護著患有重度腦性麻痺的兒子小比。但小比媽媽從不因此放棄夢想和希望，七年前開始帶著小比參加全台各地的馬拉松和三鐵比賽，做他的手腳，帶他一起去看世界。他們的故事感動了許多人，福斯商旅更決定全力支持小比媽媽的夢想之旅，不但力挺其參與《2024 VW LaVanLife玩賽樂園》鐵人三項比賽，更為他們打造了專屬的「小比圓夢號」，助小比舒適無障礙地出行。

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