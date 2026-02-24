ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

▲91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑。（圖／記者張慶輝攝）

▲Corolla Cross於2025年共賣出44,813台，不僅蟬聯神車大位，也刷新該車款歷史新高。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

TOYOTA、LEXUS與HINO總代理和泰今（24）日舉辦新春媒體活動，會中除了回顧旗下3品牌在2025年的表現外，也給出了今年的相關營運規劃，其中TOYOTA與Lexus都將在今年迎來新車型，成為挑戰連霸的一大助力。

TOYOTA在2025年掛牌124,907台，市佔率達30.1%， Corolla Cross不僅連續5年蟬聯「神車」大位，全年44,813台也創下該車款歷史新高。Lexus則以掛牌28,628台、市佔率28%的成績，完成豪華車市場3連霸，其中RX、UX、LM分別在各自級距中奪冠。商用車表現也十分亮眼，3.49噸（含）以上商用車市場掛牌數為6,611台，市佔率37.6%，達成商用車級距5連霸。

▲和泰集團總經理蘇純興（圖／記者張慶輝攝）

▲和泰集團總經理蘇純興預估2026年台灣車市規模可望回歸44萬台水準。（圖／記者張慶輝攝）

和泰集團總經理蘇純興表示，由於2026年受惠美國對台關稅政策明朗化，加上新購車貨物稅減徵，市場有望回復到44萬台水準，和泰3品牌將挑戰16.5萬台、市佔率37.5%的銷售目標。和泰也表示，1月份上市的TOYOTA第6代RAV4，截至2／23日接單已突破萬張。

▲快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市。（圖／記者張慶輝攝）

▲Corolla車系將推出60周年特仕車，同時也是歡慶台灣市場累積銷售突破百萬台。（圖／記者張慶輝攝）

重點的新車計畫方面，TOYOTA將在今年第2季推出Corolla車系60周年特仕車，包括Corolla Cross、與Corolla Altis與Corolla Sport等，這也是Corolla車系在台銷售突破百萬台的紀念里程碑；另外8人座商旅車Granvia也將推出年式更新，透過TSS強化用車安全。

▲快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lexus LC跑車迎來最終章，Fianl Edition開出雙門652萬、敞篷704萬的建議售價。（圖／記者張慶輝攝）

在Lexus方面，今日活動中正式推出LC Final Edition跑車，做為車系的最終章，透過專屬內外配色、碳纖維尾翼與21吋燻黑鍛造鋁圈等配備，營造出更具紀念價值的質感，雙門版建議售價652萬，敞篷版為704萬。

▲快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市。（圖／記者張慶輝攝）

▲豪華跨界休旅UX將推出新年式，詳細配備與售價將在近期揭曉。（圖／記者張慶輝攝）

除了今日上市的LC Final Edition外，和泰也同步預告，全新大改款ES車系將會在4月到來，同步提供油電與電動2種選項；另外跨界休旅UX 300h也將迎來年式更新，提供豪華版與F Sport Design等2種車型，詳細配備與售價將在近期揭曉。

►台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

►光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：和泰TOYOTALexus新車汽車銷量新車預報CorollaCrossAltisSport60周年LexusES

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【免費加灰塵？】全台最大我家牛排用餐旁掃地！ 客人氣炸：怎麼吃得下去？

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」2026-02-24

TOYOTA年度計畫曝Corolla迎新車型2026-02-24

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身2026-02-24

「TOYOTA全新電動車」設計圖流出2026-02-24

「福特停產Focus」後悔了2026-02-24

「HONDA改款新Fit」日本即將發表！2026-02-24

BMW性能M部門2年半內推30款新車2026-02-24

蘋果CarPlay將支援撥放影片功能2026-02-24

「台灣福斯商旅」力挺中華隊前進WBC2026-02-23

台灣「第6代TOYOTA RAV4」有望百萬內2026-02-23

熱門文章

TOYOTA年度計畫曝Corolla迎新車型2026-02-24

「福特停產Focus」後悔了2026-02-24

蘋果CarPlay將支援撥放影片功能2026-02-24

「HONDA改款新Fit」日本即將發表！2026-02-24

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身2026-02-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」有望百萬內2026-02-23

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口2026-02-23

BMW性能M部門2年半內推30款新車2026-02-24

「TOYOTA全新電動車」設計圖流出2026-02-24

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥2026-02-23

相關新聞

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」！大陸豐田汽油、油電門檻創新低

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」！大陸豐田汽油、油電門檻創新低

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「TOYOTA全新電動車」設計圖流出！空間更大、更舒服　續航更會跑

「TOYOTA全新電動車」設計圖流出！空間更大、更舒服　續航更會跑

「HONDA改款新Fit」日本即將發表！汽油、油電雙動力　不走大陸誇張造型

「HONDA改款新Fit」日本即將發表！汽油、油電雙動力　不走大陸誇張造型

BMW性能子品牌「M部門2年半內要推30款新車」！電動＆燃油同步發展

BMW性能子品牌「M部門2年半內要推30款新車」！電動＆燃油同步發展

讀者迴響

熱門文章

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

「福特停產Focus」後悔了！高層鬆口開發全新轎車成接班人

「福特停產Focus」後悔了！高層鬆口開發全新轎車成接班人

蘋果CarPlay「即將支援車上撥放影片功能」！停車狀態下就能看

蘋果CarPlay「即將支援車上撥放影片功能」！停車狀態下就能看

「HONDA改款新Fit」日本即將發表！汽油、油電雙動力　不走大陸誇張造型

「HONDA改款新Fit」日本即將發表！汽油、油電雙動力　不走大陸誇張造型

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

BMW性能子品牌「M部門2年半內要推30款新車」！電動＆燃油同步發展

BMW性能子品牌「M部門2年半內要推30款新車」！電動＆燃油同步發展

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366