快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

▲Corolla Cross於2025年共賣出44,813台，不僅蟬聯神車大位，也刷新該車款歷史新高。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

TOYOTA、LEXUS與HINO總代理和泰今（24）日舉辦新春媒體活動，會中除了回顧旗下3品牌在2025年的表現外，也給出了今年的相關營運規劃，其中TOYOTA與Lexus都將在今年迎來新車型，成為挑戰連霸的一大助力。

TOYOTA在2025年掛牌124,907台，市佔率達30.1%， Corolla Cross不僅連續5年蟬聯「神車」大位，全年44,813台也創下該車款歷史新高。Lexus則以掛牌28,628台、市佔率28%的成績，完成豪華車市場3連霸，其中RX、UX、LM分別在各自級距中奪冠。商用車表現也十分亮眼，3.49噸（含）以上商用車市場掛牌數為6,611台，市佔率37.6%，達成商用車級距5連霸。

▲和泰集團總經理蘇純興預估2026年台灣車市規模可望回歸44萬台水準。（圖／記者張慶輝攝）

和泰集團總經理蘇純興表示，由於2026年受惠美國對台關稅政策明朗化，加上新購車貨物稅減徵，市場有望回復到44萬台水準，和泰3品牌將挑戰16.5萬台、市佔率37.5%的銷售目標。和泰也表示，1月份上市的TOYOTA第6代RAV4，截至2／23日接單已突破萬張。

▲Corolla車系將推出60周年特仕車，同時也是歡慶台灣市場累積銷售突破百萬台。（圖／記者張慶輝攝）

重點的新車計畫方面，TOYOTA將在今年第2季推出Corolla車系60周年特仕車，包括Corolla Cross、與Corolla Altis與Corolla Sport等，這也是Corolla車系在台銷售突破百萬台的紀念里程碑；另外8人座商旅車Granvia也將推出年式更新，透過TSS強化用車安全。

▲Lexus LC跑車迎來最終章，Fianl Edition開出雙門652萬、敞篷704萬的建議售價。（圖／記者張慶輝攝）

在Lexus方面，今日活動中正式推出LC Final Edition跑車，做為車系的最終章，透過專屬內外配色、碳纖維尾翼與21吋燻黑鍛造鋁圈等配備，營造出更具紀念價值的質感，雙門版建議售價652萬，敞篷版為704萬。

▲豪華跨界休旅UX將推出新年式，詳細配備與售價將在近期揭曉。（圖／記者張慶輝攝）

除了今日上市的LC Final Edition外，和泰也同步預告，全新大改款ES車系將會在4月到來，同步提供油電與電動2種選項；另外跨界休旅UX 300h也將迎來年式更新，提供豪華版與F Sport Design等2種車型，詳細配備與售價將在近期揭曉。