「TOYOTA全新電動車」設計圖流出！空間更大、更舒服　續航更會跑

▲TOYOTA全新電動車專利圖曝光！未來電動車不只續航更強，更強化車內空間。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA接下來可不只要推出續航更強的固態電池，近期在美國流出的原廠專利設計圖來看，未來電動車除了大幅提升續航力表現外，並會針對車內空間作優化，帶來更寬敞舒適的乘坐表現。

▲TOYOTA計劃透過全新模組化底盤，爭取車內最大空間，並改善操控重心。

TOYOTA申請一種全新底盤結構設計，以不犧牲電池容量的前提下，為車內騰出更多內部空間。相比過去舊式電動車，TOYOTA計劃將一些電子零件安裝在座艙前段中間區域，能有助於乘坐舒適性提升，也可能帶來更低的靈活操控重心。

▲模組化底盤可涵蓋更多休旅、掀背跨界等多種級距。

全新底盤模組化設計更容易用來發展SUV、掀背、房車甚至是性能車型，達成模組化降低成本，倘若成功量產，未來的TOYOTA電動車將具有比現行BZ系列達到更低的售價成本。

值得注意的是，TOYOTA雖然在電動車市場的策略仍是相當謹慎，尤其近期更減少2026年電動車產量，並加強油電混合動力技術布局，來因應全球電動車市場需求放緩的現狀，目前來看TOYOTA仍會以油電為主、電動車為輔作多元化佈局。