BMW性能子品牌「M部門2年半內要推30款新車」！電動＆燃油同步發展

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 去年宣布至 2027 年前將推出超過 40 款全新或改款車型，作為品牌新一波產品攻勢的一環。隸屬於品牌性能子品牌的 BMW M 也同步展開布局。BMW M 執行長 Frank van Meel 近日受訪時透露，未來兩年半內將推出多達 30 款新車，涵蓋 M 與 M Performance 車型。

雖然官方未公布完整名單，但目前已可確認包含即將登場的 i3 M 純電性能車。近期間諜照亦顯示，原廠團隊正在測試小改款 M5 與 M5 Touring，同時全新世代 M3 與 iX3 M 也在開發中。此外，新一代 X5、X6、X7 改款後亦將衍生 M 與 M Performance 版本，7 系列小改款亦可望追加 M Performance 車型。

談及 M Performance 車型策略，Frank van Meel 指出電氣化車款在部分高排放稅國家表現亮眼，例如 BMW i4 M60 即在相關市場獲得不錯回響。他以法國為例表示，傳統燃油性能車如 BMW M2 需負擔高達 18,000 歐元的二氧化碳稅費，使電動性能車成為更具吸引力的選擇。

即將推出的 i3 M 傳將搭載四馬達動力系統，展現高性能電動車技術實力。不過 van Meel 也坦言，市場對於純電性能車的接受度仍需時間觀察，但他強調新車將具備消費者期待的高性能電動技術。

儘管電動化成為發展重點，BMW M 並未放棄內燃機布局。van Meel 表示，品牌擁有長久的六缸與八缸引擎傳統，因全球仍有不少市場在充電基礎設施方面尚未成熟，未來仍將持續開發相關車型。

至於手排變速箱方面，van Meel 坦言從工程角度來看，手排變速箱在扭力承載與油耗表現上較難符合現代標準，但考量情感價值與車迷需求，原廠仍將盡可能維持供應。不過他也指出，隨著市場規模縮小與供應鏈意願降低，未來十年內要持續開發全新手排變速箱將面臨挑戰。

BMW M 車系在台灣市場屬高階性能級距產品，電動與燃油雙線並行策略將影響未來產品導入規劃。若純電 M 車型逐步增加，未來在稅制與市場接受度層面亦可能成為關鍵因素。