「HONDA改款新Fit」日本即將發表！汽油、油電雙動力　不走大陸誇張造型

▲改款HONDA Fit日本近期即將推出改款。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼大陸市場後，日本也將迎來改款新HONDA Fit，不過這次兩者在外型上分道揚鑣，日規在現有的外型將作小幅調整，不走大陸廣汽本田浮誇、誇張路線！

▲改款HONDA Fit日本近期即將推出改款。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸日前已率先推出新Fit，前衛造型引起不少車迷討論。

在今年1月，廣汽本田率先推出改款新Fit（當地稱飛度），大陸改款以大幅前衛車頭設計為主體，採用分離式頭燈與更具個性化的造型，引起市場與網路社群廣泛討論，但日本原廠打算採取保守路線，不跟進大陸太具爭議的新造型。

日本市場即將推出的改款日規Fit外觀造型上並不會採用大陸版本的設計風格，尤其是在車頭部分會採用原廠為日規市場量身調整的全新樣貌。除了帶來外觀更新外，日規車型編成也將有所調整與更新，並新增多種車型與跨界元素來強化競爭力。

▲改款HONDA Fit日本近期即將推出改款。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本將大幅縮減汽油動力，把重心放在油電e:HEV。

動力配置上，日規版仍將維持1.5升汽油、油電兩種規格，不過為了對應日本強化新能源趨勢，汽油編成將會大幅縮減，讓新Fit全力主攻油電。台灣市場上，國產Fit已經許久未改款，是否會藉著日本這次改款更新跟進，有待後續觀察。

