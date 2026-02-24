ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

▲等了近10年！新一代TOYOTA Fortuner終於現身開始測試。（圖／翻攝自TOYOTA，此為現行款）

▲等了近10年！新一代TOYOTA Fortuner終於現身開始測試。（圖／翻攝自TOYOTA，此為現行款）

記者徐煜展／綜合報導

繼TOYOTA最新第9代Hilux皮卡於2025年底亮相之後，同平台雙生休旅Fortuner終於也確定推出大改款，這可是等了近10年之久的換代之作，新一代Fortuner已經在泰國上路測試被目擊，將維持主打的3排7人座大空間，且配備科技感也將大幅升級。

▲等了近10年！新一代TOYOTA Fortuner終於現身開始測試。（圖／翻攝自TOYOTA，此為現行款）

▲等了近10年！新一代TOYOTA Fortuner終於現身開始測試。（圖／翻攝自TOYOTA，此為現行款）

▲新Fortuner承襲Hilux設計元素，整體散發比現行款更強的霸氣感。（圖／翻攝自《autocarindia》）

新Fortuner車頭更霸氣、引擎蓋立體感十足，整個車頭比現行款更有氣勢，燈組部分來自用9代Hilux風格分離式設計，上方日行燈搭配下方大燈，加上全新設計的水箱護罩、前保桿，完整呈現Fortuner精髓的越野休旅氣勢。

整車還處於重度偽裝，輪廓看起來更方正，尾部看起來將採貫穿式尾燈設計，視覺寬度更明顯，也更有科技感。整體外觀在保留硬派休旅風格的同時，多了些銳利線條和設計感。

▲等了近10年！新一代TOYOTA Fortuner終於現身開始測試。（圖／翻攝自TOYOTA，此為現行款）

▲內裝將與Hilux更用，科技、質感大幅提升。

新世代Fortuner可能沿用現行2.7升汽油和2.8升柴油引擎，柴油版還會搭48V輕油電系統，並保留四輪驅動設定，底盤部分將採更新IMV梯形車架平台，與Hilux共享平台。

在車內配備上，可預期導入與Hilux相同的家族化設計，具有全新數位儀錶、多媒體螢幕為科技座艙作為重點，加上細節質感大幅加強，全新一代Fortuner不僅能越野，也能作為家庭取向的家用型休旅。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAFortuner7人座休旅SUVTNGATacomaHiluxHilux Rangga

