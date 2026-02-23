「HONDA ZR-V全新休旅」台灣6月進口！日本即將推新改款

▲HONDA ZR-V休旅日本近期即將推改款！台灣有望同步導入。（圖／翻攝自HONDA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

已經在台灣本田今年計劃中的HONDA ZR-V小休旅，日本將在近期推出最新改款，這也就表示，台灣6月進口導入的ZR-V休旅有高機率直接引進日本最新改款，同時台灣預計今年首波配額先提供800輛！

▲日規ZR-V未來以油電為主，改款將追加戶外取向的新車型。

日本最新改款重心放在2.0升e:HEV油電，也是台灣未來導入的動力，且日規將趁著新改款，追加推出Cross Touring主打戶外休閒的新車型。未來日規ZR-V同樣與TOYOTA Corolla Cross著重在新能源動力，全面捨棄燃油引擎。

▲改款新ZR-V外觀、內裝將微幅優化換新。

從日前日本改款HR-V推測，未來新ZR-V外型估計變動不大，小改款雖然沒有大幅翻修輪廓，但細節調整讓視覺質感更成熟。車頭水箱護罩將重新設計，蜂巢式造型搭配更銳利的頭燈輪廓，整體氣勢比改款前更俐落。

新車型前後保桿下方加入霧黑防刮飾板，讓車身多了幾分跨界越野味道。鋁圈樣式也同步更新，強調運動氛圍。內裝小改款重點在於導入升級的HONDA CONNECT智慧聯網系統，中控螢幕介面升級。