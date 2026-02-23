ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「6代TOYOTA RAV4」日本偷藏好料！新外觀更帥更兇又省油

▲TOYOTA御用改裝TRD套件為RAV4 GR Sport增添更多殺氣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA御用改裝TRD套件為RAV4 GR Sport增添更多殺氣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然台灣比日本先一步推出6代TOYOTA RAV4 GR Sport，但日本市場顯然藏了更多專屬好料，不僅推出插電油電版 RAV4 GR Sport PHEV，還有廠方改裝的 TRD 空力套件，讓這代 RAV4 的性能與視覺更完整呈現。

台灣販售的全新第六代RAV4，今年引進包括GR Sport 在內的多種車型，不過動力以2.5升油電 HYBRID 為主；反觀日本母國市場，更推出RAV4 GR Sport PHEV插電式油電動力，直接將 GR Sport 推上頂級性能位置，並擴展出更全面的產品選擇。

最新在日本正式發表的 RAV4 PHEV，搭載2.5升插電式混合動力系統，綜效輸出可達約 329 匹最大馬力，純電續航可達約 150 公里，在日常通勤與市區行駛多數情況下達到零油耗、零排放。日本規格還加入了車內 1500W 外部供電功能，已經讓不少台灣車迷大喊羨慕。

▲TRD專屬套件上身，RAV4 PHEV不僅性能強悍，熱血操控也得到升級。

▲TOYOTA御用改裝TRD套件為RAV4 GR Sport增添更多殺氣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TRD專屬套件上身，RAV4 PHEV不僅性能強悍，熱血操控也得到升級。

更讓人流口水的是，日本的官方改裝部門 TRD，也針對這輛頂規 GR Sport 推出一套專屬 空力套件與底盤性能優化選配。包含前下擾流與黑色廠徽、A 柱擾流鰭片與側裙、專屬尾翼與後下擾流、運動化懸吊、20吋黑銀鋁圈等，更具熱血性能氣勢。

PHEV車系中最受矚目的當屬 GR Sport 車型。這款定位更強調操控與運動氣息的RAV4，不只是簡單的外觀套件加持，而是TOYOTA將GR的賽道精神落實到懸吊、轉向與車體動態之上，讓SUV不僅看起來更熱血、開起來也更有殺彎樂趣。

