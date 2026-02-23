ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲中東市場推出2.0升汽油！引起不少台灣車迷討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

近期中東市場推出第6代TOYOTA RAV4，其中入門的2.0升汽油引起不少台灣車迷共鳴，尤其中東汽油RAV4更是從日本製造輸入，若台灣未來若導入國內，不僅售價可能顯著下降，讓百萬內RAV4有望再度回歸台灣市場！

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲6代RAV4於中東市場推出入門款汽油。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲中東汽油RAV4新台幣售價90萬起，與過去台灣5代RAV4汽油接近。

台灣目前6代RAV4由日本進口為主，而中東市場這次端出的 2.0 升汽油版本，主打就是入門親民，動力規格延續過往2.0升自然進氣設定，最大馬力約 169 匹，搭配 CVT 變速箱，沒有油電系統，結構單純、後續保養成本也相對好輕鬆。

當地售價換算下來大約落在新台幣 90～106 萬元區間。台灣車迷自然很有感，因為這幾乎就是過去5代 RAV4 2.0 汽油版的甜蜜帶。目前台灣6代RAV4統一都是2.5升油電，入手價104萬起。

因此中東市場曝光的 2.0 汽油版消息一出，立刻在社群與論壇引發熱議，不少車迷消費者直言：「如果台灣也能引進2.0汽油，百萬內拿下 RAV4 會是很多人最期待結果」。此外，也有機會享有政府近期主打的10萬舊換新補助。

中東版的動力布局確實為台灣市場提供另一種思考方向，尤其台灣若同樣採用日本製造的汽油RAV4車源，對於進一步降低車價有正面意義，也能以RAV4日本進口優勢，進逼威脅不少國產休旅地盤。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

