新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」！大陸豐田汽油、油電門檻創新低

▲大陸廣汽豐田6代RAV4上市不到一年！再度推出創新低的入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸廣汽豐田6代RAV4上市不到一年！再度推出創新低的入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

或許要挽救日前大陸大規模召回RAV4陰霾！廣汽豐田近日針對6代RAV4（當地稱威蘭達）推出創新低的入門款，搭配當地補貼等政策，一路下殺至13.78萬人民幣，折合新台幣60萬就能入手！大陸RAV4推出超殺的優惠，不僅比台灣少了將近40萬，新台幣60萬售價在台灣只能買Vios！

▲大陸廣汽豐田6代RAV4上市不到一年！再度推出創新低的入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田率先推出Air入門款，共有汽油、油電等3種動力。

大陸6代RAV4共有廣汽、一汽豐田販售，相比台灣的2.5升油電，大陸還另有入門款的2.0升汽油、2.0升油電，相較去年11月上市的16.98萬人民幣入手價，新推出的Air入門款，搭配補貼後，直接來到13.78萬人民幣就能入手，而2.0升油電則是14.78萬人民幣，折合新台幣64萬，而台灣RAV4的2.5升油電售價為104萬起跳。

▲大陸廣汽豐田6代RAV4上市不到一年！再度推出創新低的入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸廣汽豐田6代RAV4上市不到一年！再度推出創新低的入手門檻。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲入門款配備不陽春，該有的實用配備應有盡有。

Air新車型雖然作為入門款，但配備可是比照中高規辦理，一點都不寒酸、陽春，除了具備15.6吋中控大螢幕、數位儀錶、皮質座椅、64色氣氛燈等，連TSS 4.0也沒缺席。

大陸6代RAV4目前共有2.0升汽油、2.0升油電、2.5升油電等三種動力，尚未推出2.5升PHEV插電式油電。大陸6代RAV4剛上市不久，日前爆出大規模召回，此時廣汽豐田先出招，或許就是要用來挽回消費者信心。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

【笑容消失術】尷尬！對愛笑狗狗講冷笑話　牠超不給面子笑容秒收回

