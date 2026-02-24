ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「福特停產Focus」後悔了！高層鬆口開發全新轎車成接班人

▲福特擬重啟轎車開發！為Focus復活或成為接班人埋下伏筆。（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

▲福特擬重啟轎車開發！為Focus復活或成為接班人埋下伏筆。（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

記者徐煜展／綜合報導

福特日前已送走奮戰27年的Focus車系，讓不少車迷惋惜，加上Focus又是福特銷量核心代表之一，隨著Focus停產影響到品牌聲量，然而近期國外傳出好消息，近日福特高層卻釋出全新動向，暗示「Focus停產決策可能要反悔」，這項新決策可能就攸關Focus等中型車系復活的希望。

▲福特擬重啟轎車開發！為Focus復活或成為接班人埋下伏筆。（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

▲福特計劃重啟新世代轎車開發，屆時Focus、Mondeo都有望復活回歸。

福特因全球市場轉型與電動化布局策略，陸續讓Mondeo、Fiesta、Focus等燃油車退出市場，重心逐漸傾向SUV與電動休旅車型，使品牌在歐洲與北美的乘用車陣容大幅萎縮，Focus歐洲產線已於2025年底正式停產。

不過，福特近期高層公開表示，公司內部已重新評估市場需求，並正在研發新一代轎車產品，其中最受矚目的就是重啟Focus車系四門轎車版本。新世代 Focus擬採用更大且更動感的設計語彙，並強調兼具性能與實用性，試圖以全新身分重返中型車市場。

對於許多曾因Focus、Mondeo、Fiesta停產而轉向其他品牌車主來說，福特此番重啟轎車開發無疑是一項充滿誠意的市場策略調整，然而未來新一代Focus 實際上市時機與價格策略仍待福特官方進一步公布。

