TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

圖文／7Car 小七車觀點

豐田汽車（Toyota Motor Corporation，以下簡稱 TMC）於 2026 年 2 月 6 日宣布，將自 2026 年 4 月 1 日起調整公司高層主管組織架構，並於第 122 屆年度股東常會後同步更新董事會成員配置。此次人事調整，主要目標在於因應快速變動的全球產業環境，加速企業決策流程，同時強化跨產業合作，為集團轉型為行動服務公司奠定基礎。

加速產業布局與企業轉型　Toyota 啟動高層組織改組

根據規劃，現任社長暨董事的佐藤恆治，將轉任副會長並擔任新設立的「首席產業長（Chief Industry Officer, CIO）」職務，負責整體產業層面的戰略布局；現任營運長兼財務長的近建太，則升任為社長暨執行長，專注於公司內部營運管理。TMC 表示，此一分工設計，旨在同時兼顧企業內部改革與外部產業整合，提升整體營運效率。

加速產業布局與企業轉型　Toyota 啟動高層組織改組

TMC 指出，汽車產業正面臨前所未有的轉型挑戰，國際競爭日益激烈，促使產業間合作與政策倡議的重要性顯著提升。佐藤恆治目前同時擔任日本汽車工業會（JAMA）會長，以及日本經濟團體連合會（經團連）副會長，未來將在新職位上持續推動產業整合、政策建言與跨界合作，進一步提升日本汽車產業的國際競爭力。

加速產業布局與企業轉型　Toyota 啟動高層組織改組

至於近建太，TMC 認為其具備深厚的財務與經營管理背景，曾主導多項營運結構改革計畫，並於 Woven by Toyota 累積跨部門管理經驗，未來將帶領公司推動組織轉型，提升獲利能力與降低損益平衡點，確保企業在快速變動的市場中維持穩健發展。

加速產業布局與企業轉型　Toyota 啟動高層組織改組

此外，董事會成員的調整將於 2026 年 6 月召開的第 122 屆年度股東常會後正式生效，屆時將同步完成新任董事及代表董事的指派作業。TMC 表示，未來將持續透過組織優化與人事布局，兼顧產業責任與企業經營，推動集團朝向更具永續性與前瞻性的移動服務企業邁進。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

