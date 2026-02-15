ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

圖文／7Car 小七車觀點

隨著產品線快速擴張，隸屬於 Geely 集團的 Zeekr 仍持續加快新車布局節奏。在 7X 已於中大型純電 SUV 級距建立口碑、旗艦 9X 以高性能與豪華設定吸引市場關注後，品牌下一款新作 8X 也正式浮上檯面。近日，中國大陸工信部公開的申報資料與實車照片，讓這款全新 SUV 的外型與產品定位首度完整曝光。

從產品命名與車格安排來看，8X 將直接填補 7X 與 9X 之間的市場空缺，預期將鎖定高階中大型 SUV 級距，並提供至少兩種外觀與風格設定。從申報照片顯示，標準版本在造型上向 9X 靠攏，車頭採用大面積直瀑式鍍鉻水箱護罩，搭配類似「龍蝦鉗」造型的分離式頭燈組，整體視覺偏向豪華感，下方保桿設計也刻意強化侵略感。

另一組同步曝光的車型則強調運動化風格，包含黑化水箱護罩、黑色輪圈、橘色煞車卡鉗，以及自車頂延伸的尾翼。車尾部分進一步加入造型更誇張的下擾流設計與大型紅色反光片，營造出更強烈的性能氛圍。不過兩個版本在尾燈配置上維持一致，皆採用貫穿式 LED 尾燈與光條設計，強化夜間辨識度。

動力系統方面，8X 採用 2.0 L 渦輪增壓四缸引擎，搭配三具電動馬達，並提供 55.1 kWh 與 70 kWh 兩種電池容量選項，頂規版本最大綜效輸出有望達到 1,381hp。

至於運動化版本是否會在動力設定上有所強化，目前尚未獲得官方確認。從現有申報資訊來看，該版本較可能屬於外觀套件取向，藉由視覺與配備差異，滿足偏好性能風格但不追求極限輸出的消費族群。

8X 的出現不僅讓 Zeekr 的 SUV 產品線更加完整，也顯示品牌正積極以多元動力形式與高性能設定，擴大其在高階新能源 SUV 市場的影響力。隨著申報資料曝光，距離正式發表已不遠，後續實際規格與市場定位，仍有待原廠進一步揭曉。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

關鍵字：Zeekr極氪8X休旅車電動電動車油電車汽車新車

