賓士入門車款「告別傳統掀背造型」！新A-Class轉向跨界2028年亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 確認現行 A-Class 將在 2026 年初把生產重心轉移至匈牙利 Kecskemét 工廠，延續產品壽命，但這並不代表故事就此結束。多方消息指出，Mercedes-Benz 已著手規劃 A-Class 的實質接班車款，預計在 2028 年前後亮相，而且將跳脫過往掀背或四門房車的既定框架。

根據接近產品規劃的消息來源，這款全新入門車型將走向結合 SUV 與小型 MPV 特質的跨界設定，車身比例與座艙概念，介於現行 GLA 與即將退場的 B-Class 之間。希望用一款全新形態的車型，同時承接 A-Class 與 B-Class 的市場角色。

Mercedes-Benz 研發主管 Jörg Burzer 在接受外媒訪問形容這款新車「將會是前所未有的產品」，並強調其吸引力十足。雖然原廠尚未公開具體外型與規格，但這番說法已透露，Mercedes-Benz 對於入門級距的想像，正在從傳統小型車，轉向更強調空間機能與使用彈性的方向。

在技術層面，Burzer 也確認，新世代入門車型將採用 MMA 模組化平台，這正是未來 CLA、CLA Shooting Brake、GLA 與 GLB 所共用的基礎架構。MMA 平台的優勢，在於能同時支援汽油、油電混合與純電動力配置，讓產品在不同市場與法規條件下，保有高度調整空間，也為後續電動化鋪路。

在產品定位方面，新車定位將低於 GLA 與 GLB，成為 Mercedes-Benz 產品線中更親民的入門選擇，藉此拉開與高單價 SUV 的區隔。生產部分極可能落腳匈牙利 Kecskemét 工廠，與 2026 年起接手 A-Class 生產的安排相呼應。透過將入門車系集中於成本結構較有利的據點，釋放德國 Rastatt 工廠的產能，強化整體資源配置效率。

即便推出時間已久，現行代號 W177 的 A-Class 依然具備穩定市場基礎。2025 年，A-Class 在歐洲市場共售出 69,777 輛，雖較 2024 年的 75,240 輛略為下滑，仍是 Mercedes-Benz 歐洲市場第四暢銷車款，僅次於 GLC、CLA 與 GLA。這樣的銷售表現，也說明入門級距仍具備實質需求。

過去 Mercedes-Benz 曾釋出訊號，計畫縮減低毛利小型車陣容，轉而聚焦高階與高獲利產品，但市場反應顯示，對價格相對可及的 Mercedes-Benz 車款仍有穩定需求。Burzer 也直言，小型車級距在歐洲依然存在「可獲利的成長空間」，CLA 的銷售表現正是最佳例證。

對 Mercedes-Benz 而言，這款全新跨界入門車，將肩負吸引新世代買家、維持品牌規模，同時兼顧成本與利潤的重要任務。是否能成功打開市場，仍有待時間驗證，但可以確定的是，A-Class 的精神，將以截然不同的形式繼續存在。