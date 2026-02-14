ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

▲改款新Kia Stonic預計3月登台。（圖／翻攝自Kia）

▲改款新Kia Stonic預計3月登台。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

目前在台售價79.9萬起的Kia Stonic即將在3月推出新改款，日前在海外市場已完成二度小改款發表後，後續更以輕偽裝測試車在台灣街頭現身，加上3月即將舉行Kia Stonic媒體活動，這些動作跡象都已經表示新Kia Stonic準備與台灣車迷見面。

▲改款新Kia Stonic預計3月登台。（圖／翻攝自Kia）

▲導入最新家族風格，營造更年輕的視覺感。

新Kia Stonic換上採最新的Opposites United 設計語彙，讓Stonic在視覺風格上更有Sportage 與 Carnival味道，前臉採用整合進保桿的 Tiger Face 虎鼻格柵搭配 Star Map 星圖式 LED頭燈，尾燈也改採更銳利的幾何線條，使整體視覺更現代、年輕、動感。

▲改款新Kia Stonic預計3月登台。（圖／翻攝自Kia）

▲內裝科技感有感升級。

小改款 Stonic 着重於科技化與數位化的提升，座艙中控與儀表採用 雙 12.3 吋大螢幕連為一體的數位面板，整合行車資訊與多媒體操作；原本的實體空調按鍵則改以觸控介面處理，更顯科技感。同時也配備電子手煞車與 Auto Hold 等便利功能，整體操作體驗更符合現代都會用車需求。

小改款應會維持過去配置，搭載1.0升渦輪搭配48V輕油電，約有100匹馬力輸出，主打節能訴求的小排氣渦輪優勢，1.0升排氣量每年稅金更是不用9千元。

