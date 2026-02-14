BMW最新高端品牌「Alpina發表全新識別」！極致舒適＆高性能為號召

圖文／7Car 小七車觀點

繼 2026 年初正式啟動品牌布局後，BMW Alpina 日前進一步公布全新品牌徽章，宣示在 BMW Group 監護下邁向獨立運作的新階段。原廠指出，BMW Alpina 將以「極致舒適與高性能兼備」為核心定位，未來車款將以獨立品牌身分推出，並於特定 BMW 集團工廠生產，以符合其專屬且高標準的製造要求。

全新品牌徽章在設計上承襲經典元素，同時注入當代語彙。徽章中央保留象徵品牌歷史的節氣門與曲軸圖騰，並以更簡潔俐落的線條重新詮釋，搭配環繞式字標設計，展現更清晰且現代化的視覺辨識。透明化處理與更精簡的配色，使整體外觀更具精緻感與立體輪廓，強調品牌在傳承與創新之間取得平衡。

在產品層面，BMW Alpina 未來車款將於經過全面強化的 BMW 集團工廠投產，以確保品質與細節達到專屬品牌標準。原廠強調高度客製化將成為發展重點，消費者可在經典外觀車色、標誌性 20 輻式鋁圈設計等傳統元素基礎上，搭配多樣化材質與配色選擇。車室內裝標配高品質皮革，並提供豐富色系與材質組合，讓車主能依個人喜好打造專屬風格。

延續過往對於性能與內斂風格的堅持，BMW Alpina 表示未來產品將兼具高速行駛能力與長途巡航舒適性，強調力量與克制並存的品牌精神。隨著新識別與品牌定位確立，BMW Alpina 將持續以精緻工藝與均衡駕馭體驗為訴求，鎖定講究品味與細節的層峰客群，開啟品牌發展的全新篇章。