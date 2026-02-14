ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「皇室座駕旗艦房車」推改裝版！Tom's出手變身帥氣性能車

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota Century 向來被視為日本市場最具代表性的旗艦豪華房車，不過這樣一款以穩重與尊榮為定位的車型，仍吸引改裝品牌 Tom’s Racing 為其打造專屬升級方案。

Tom’s 近日再次公開最新打造的 Century Tom’s Edition，延續 2020 年東京改裝車展首度亮相的概念版本，透過更細膩的外觀與內裝調整，為這款「皇室座駕」注入較為鮮明的性能氣息。

外觀部分，Tom’s 為 Century 增添前後保桿延伸套件、側裙以及小型擾流尾翼，整體線條在維持原有典雅比例之餘，視覺上更具層次。排氣系統換上名為 Tom’s Barrel Exhaust 的四出尾管配置，成為車尾最醒目的變化之一。相較 2020 年概念車所使用的 21 吋輪圈，新版本改採 BBS RZ-D 鍛造鋁圈，提供 18、19 與 20 吋等選擇，材質為鋅與鎂合金，並提供鑽石黑、銀色與亮黑塗裝。

座艙方面，Tom’s 將座椅、門板與中央扶手改以菱格紋 Nappa 真皮包覆，提供黑色或白色配置。原廠木質飾板保留，但可搭配 Alcantara 材質形成對比層次，同時加入  Tom’s 專屬引擎啟動按鈕與頭枕刺繡字樣，細節處理更具專屬辨識度。

在車輛來源方面，Tom’s 表示每一輛改裝基礎車皆為精選中古 Century，車況必須無結構損傷與重大維修紀錄。車輛先於靜岡縣御殿場工廠進行全面檢測，耗損零件會視情況整理或更換，完成改裝後再交由 Toyota 經銷體系進行第二次檢查，確保仍可保有原廠剩餘保固。

動力系統維持原廠設定，搭載 5.0 公升 V8 油電混合動力系統，綜效輸出為 425 匹馬力，最大扭力 510 牛頓米。主動式氣壓懸吊與通風碟煞系統未作更動，意味著整體行路舒適性與制動表現仍以原廠設定為主。 

價格方面，完整客製化 Century Tom’s Edition 報價為 30,200,000 日圓，折合新台幣約 620 萬元；若車主自行提供車輛，升級套件費用為 9,570,000 日圓，約新台幣 200 萬元。

值得一提的是，Toyota 近期已針對日本市場 2026 年式 Century 進行小幅調整，當地建議售價約為 23,000,000 日圓，折合新台幣約 471 萬元。相較之下，Tom’s 版本明顯鎖定對專屬感與品牌改裝背景有高度認同的買家。對於重視獨特性與客製細節的市場族群而言，這樣的升級方案仍具一定吸引力。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTACentury房車旗艦皇室坐駕Tom’s改裝汽車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

TOYOTA皇室座駕旗艦房車推改裝版2026-02-14

「台灣福特六和新車降價」再等等2026-02-13

「台灣BMW多款休旅」售價將調整2026-02-13

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜2026-02-13

美國車關稅降到0僅限小客車受惠2026-02-13

台灣寶嘉聯合Jeep「維持美規車零關稅售價」2026-02-13

美國車0關稅賓士5大車型可望降價2026-02-13

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」2026-02-13

Array2026-02-13

熱門文章

美國車0關稅賓士5大車型可望降價2026-02-13

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

2026-02-13

TOYOTA皇室座駕旗艦房車推改裝版2026-02-14

「台灣福特六和新車降價」再等等2026-02-13

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」2026-02-13

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇2026-02-12

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表2026-02-12

「台灣BMW多款休旅」售價將調整2026-02-13

相關新聞

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美國車關稅降到0「僅限小客車受惠」！霸氣皮卡車＆重機無緣降價

美國車關稅降到0「僅限小客車受惠」！霸氣皮卡車＆重機無緣降價

美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」！網友甜甜價夢碎了

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」！網友甜甜價夢碎了

讀者迴響

熱門文章

美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

美國車關稅真的降到0「8大品牌受惠車款一次看」！台灣車市結構恐改變

美國車關稅真的降到0「8大品牌受惠車款一次看」！台灣車市結構恐改變

TOYOTA「皇室座駕旗艦房車」推改裝版！Tom's出手變身帥氣性能車

TOYOTA「皇室座駕旗艦房車」推改裝版！Tom's出手變身帥氣性能車

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」！網友甜甜價夢碎了

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」！網友甜甜價夢碎了

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366