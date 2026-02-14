TOYOTA「皇室座駕旗艦房車」推改裝版！Tom's出手變身帥氣性能車

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota Century 向來被視為日本市場最具代表性的旗艦豪華房車，不過這樣一款以穩重與尊榮為定位的車型，仍吸引改裝品牌 Tom’s Racing 為其打造專屬升級方案。

Tom’s 近日再次公開最新打造的 Century Tom’s Edition，延續 2020 年東京改裝車展首度亮相的概念版本，透過更細膩的外觀與內裝調整，為這款「皇室座駕」注入較為鮮明的性能氣息。

外觀部分，Tom’s 為 Century 增添前後保桿延伸套件、側裙以及小型擾流尾翼，整體線條在維持原有典雅比例之餘，視覺上更具層次。排氣系統換上名為 Tom’s Barrel Exhaust 的四出尾管配置，成為車尾最醒目的變化之一。相較 2020 年概念車所使用的 21 吋輪圈，新版本改採 BBS RZ-D 鍛造鋁圈，提供 18、19 與 20 吋等選擇，材質為鋅與鎂合金，並提供鑽石黑、銀色與亮黑塗裝。

座艙方面，Tom’s 將座椅、門板與中央扶手改以菱格紋 Nappa 真皮包覆，提供黑色或白色配置。原廠木質飾板保留，但可搭配 Alcantara 材質形成對比層次，同時加入 Tom’s 專屬引擎啟動按鈕與頭枕刺繡字樣，細節處理更具專屬辨識度。

在車輛來源方面，Tom’s 表示每一輛改裝基礎車皆為精選中古 Century，車況必須無結構損傷與重大維修紀錄。車輛先於靜岡縣御殿場工廠進行全面檢測，耗損零件會視情況整理或更換，完成改裝後再交由 Toyota 經銷體系進行第二次檢查，確保仍可保有原廠剩餘保固。

動力系統維持原廠設定，搭載 5.0 公升 V8 油電混合動力系統，綜效輸出為 425 匹馬力，最大扭力 510 牛頓米。主動式氣壓懸吊與通風碟煞系統未作更動，意味著整體行路舒適性與制動表現仍以原廠設定為主。

價格方面，完整客製化 Century Tom’s Edition 報價為 30,200,000 日圓，折合新台幣約 620 萬元；若車主自行提供車輛，升級套件費用為 9,570,000 日圓，約新台幣 200 萬元。

值得一提的是，Toyota 近期已針對日本市場 2026 年式 Century 進行小幅調整，當地建議售價約為 23,000,000 日圓，折合新台幣約 471 萬元。相較之下，Tom’s 版本明顯鎖定對專屬感與品牌改裝背景有高度認同的買家。對於重視獨特性與客製細節的市場族群而言，這樣的升級方案仍具一定吸引力。