210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅於12月8日推出新年式8人座Multivan TDI，以全新座艙規格取代過往TDI車型 7 人座設定；Multivan Life及Style車型維持7人座配置，並更新對座模式選配規格，此外Multivan全車系的主動安全科技配備同步進化，打造創新實用的7人及8人座MPV。

Multivan全車系售價：
Multivan TDI：210萬元
Multivan Life：210萬元
Multivan Style：257萬元

▲新年式除了基本7人座外，另主打商務客群的8人座車型。

全新 Multivan TDI 以 8 人座配置，主打層峰家庭及企業商務等用途；而 Multivan Life 與 Multivan Style 則維持家庭導向的 7 人座布局，以高質感內裝與靈活空間深受家庭客群青睞。

全新26年式 Multivan 售價自210 萬起，並享 5 年保固。搭載進化主動安全科技與德製工藝，Multivan 以雙軌產品策略同時滿足企業商務與家庭出行需求，為消費者打造更全面的移動選擇與旅程想像。

▲汽油車型可選配乘客艙對座模式。

Multivan兩款TSI車型皆可選配乘客艙對座模式選配，除了第二排獨立座椅可反向安裝至面對車尾，該模式下第二排座椅為雙側扶手設定，提供更穩定、舒適的乘坐支撐，打造家庭出行自在的座艙布局。

全新Multivan行車安全再進化，除延續標配福斯家族最先進的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，新增FTA前方橫向車流警示系統(含煞車輔助功能)，借助前方雷達及前方攝影機偵測橫向行駛的車輛，避免事故或降低事故嚴重程度；以及首次導入Front Assist 前方騎士監控系統，以警示聲和燈號並輕微施加煞車力道，為駕駛人做提醒，協助保護其他用路人安全。

