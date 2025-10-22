ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

492萬起！保時捷「電動Macan GTS」發表　外觀、性能更帥更猛

▲保時捷電動Macan GTS亮相！台灣隨即公布售價。（圖／翻攝自保時捷）

▲保時捷電動Macan GTS亮相！台灣隨即公布售價。（圖／翻攝自保時捷）

記者徐煜展／綜合報導

Porsche為旗下電動Macan帶來GTS新成員，以運動化設定與駕馭導向為設計核心，憑藉高達 571匹馬力的超增壓輸出、電子控制後軸差速器鎖，與降低車高的跑車化氣壓懸載系統，台灣售價492萬起。

▲保時捷電動Macan GTS亮相！台灣隨即公布售價。（圖／翻攝自保時捷）

▲電動Macan GTS擁有更強勁的動力輸出。

忠於GTS 傳統，電動Macan 第五款車型在內外設計上皆以獨特風格與點綴深色的外觀細節展現鮮明特色。與 Macan Turbo 相同，Macan GTS 採用該車系最強大的後軸電動馬達。

此電動馬達直徑 230 mm、長度 210 mm，搭載高效率 900-amp 碳化矽（SiC）脈衝變流器。在 Macan GTS 上，最大輸出為 516匹馬力，啟動 Launch Control 時可達 571匹馬力的超增壓功率。其變速箱齒比為 9.0：1，專為承受高性能車型的強大扭力所打造。

▲保時捷電動Macan GTS亮相！台灣隨即公布售價。（圖／翻攝自保時捷）

▲最大續航力達569公里。

Macan GTS 的 WLTP 綜合續航里程最高可達 569 公里。在支援高速充電的充電站中，100 kWh 高壓電池可於 21 分鐘內從 10% 充至 80%，峰值充電功率達 270 kW。

▲保時捷電動Macan GTS亮相！台灣隨即公布售價。（圖／翻攝自保時捷）

▲保時捷電動Macan GTS亮相！台灣隨即公布售價。（圖／翻攝自保時捷）

▲內裝擁有象徵性的GTS專屬設計。

隨著 Macan GTS 登場，保時捷也推出兩款全新車色：新增經典 GTS 專屬胭脂紅（Carmine Red）與首次亮相於 Macan 的盧加諾藍（Lugano Blue）。除了「打造您的保時捷」中提供的 15 種標準車色外，Porsche Exclusive Manufaktur 中的保時捷嚴選選色服務亦提供近 60 種特別色選擇。

Macan GTS 的座艙同樣延續運動化風格，採用大量Race-Tex 材質搭配黑色柔感真皮飾件。Race-Tex 材質應用於含電熱裝置的 GT 跑車式多功能方向盤、中央扶手與車門扶手，以及中控台上方，並延伸至十八向電動調整跑車座椅的中央區域，座椅側翼與頭枕則以柔感真皮包覆。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：PORSCHE保時捷電動方程式賽車TaycanMacanCayenne

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

推薦閱讀

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身！搭載1.0升動力

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身！搭載1.0升動力

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

492萬起！保時捷「電動Macan GTS」發表　外觀、性能更帥更猛

492萬起！保時捷「電動Macan GTS」發表　外觀、性能更帥更猛

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

最新文章

Nissan全新「跨界入門7人座MPV」現身2025-10-22

TOYOTA「神車休旅再出招」化身最狂越野車2025-10-22

保時捷「電動Macan GTS」發表2025-10-22

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身2025-10-22

大陸零跑汽車推豪華大型休旅D192025-10-21

法拉利最新個人訂製超跑SC40亮相2025-10-21

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2025-10-21

福特原廠推野馬跑車RTR升級套件2025-10-20

熱門文章

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身2025-10-22

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了2025-10-21

大陸零跑汽車推豪華大型休旅D192025-10-21

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價2025-10-21

法拉利最新個人訂製超跑SC40亮相2025-10-21

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」2025-10-20

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

TOYOTA「神車休旅再出招」化身最狂越野車2025-10-22

保時捷「電動Macan GTS」發表2025-10-22

【周焦點】進口MPV不用90萬2025-10-18

相關新聞

女董座人頭公司助詐團洗錢51億　檢扣8千萬精品豪車+2100萬現金

女董座人頭公司助詐團洗錢51億　檢扣8千萬精品豪車+2100萬現金

359萬起！台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單　全台僅有6輛

359萬起！台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單　全台僅有6輛

陸保時捷「黑絲女銷冠」不雅片瘋傳！嫌被逮認了：用AI換臉

陸保時捷「黑絲女銷冠」不雅片瘋傳！嫌被逮認了：用AI換臉

51.9萬起！Aprilia「旗艦＋中量級跑車重機」登台　GP級大翅膀上身

51.9萬起！Aprilia「旗艦＋中量級跑車重機」登台　GP級大翅膀上身

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

讀者迴響

熱門文章

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

台灣「中華三菱新國產小休旅」10月底現身！有望60多萬能入手

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑325KM

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

TOYOTA「改款新跨界發表」小車賣到RAV4價！價格太硬引爆討論

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

法拉利「最新個人訂製超跑SC40」亮相！全世界僅1輛致敬80年代經典

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366