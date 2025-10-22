492萬起！保時捷「電動Macan GTS」發表　外觀、性能更帥更猛

▲保時捷電動Macan GTS亮相！台灣隨即公布售價。（圖／翻攝自保時捷）

記者徐煜展／綜合報導

Porsche為旗下電動Macan帶來GTS新成員，以運動化設定與駕馭導向為設計核心，憑藉高達 571匹馬力的超增壓輸出、電子控制後軸差速器鎖，與降低車高的跑車化氣壓懸載系統，台灣售價492萬起。

▲電動Macan GTS擁有更強勁的動力輸出。

忠於GTS 傳統，電動Macan 第五款車型在內外設計上皆以獨特風格與點綴深色的外觀細節展現鮮明特色。與 Macan Turbo 相同，Macan GTS 採用該車系最強大的後軸電動馬達。

此電動馬達直徑 230 mm、長度 210 mm，搭載高效率 900-amp 碳化矽（SiC）脈衝變流器。在 Macan GTS 上，最大輸出為 516匹馬力，啟動 Launch Control 時可達 571匹馬力的超增壓功率。其變速箱齒比為 9.0：1，專為承受高性能車型的強大扭力所打造。

▲最大續航力達569公里。

Macan GTS 的 WLTP 綜合續航里程最高可達 569 公里。在支援高速充電的充電站中，100 kWh 高壓電池可於 21 分鐘內從 10% 充至 80%，峰值充電功率達 270 kW。

▲內裝擁有象徵性的GTS專屬設計。

隨著 Macan GTS 登場，保時捷也推出兩款全新車色：新增經典 GTS 專屬胭脂紅（Carmine Red）與首次亮相於 Macan 的盧加諾藍（Lugano Blue）。除了「打造您的保時捷」中提供的 15 種標準車色外，Porsche Exclusive Manufaktur 中的保時捷嚴選選色服務亦提供近 60 種特別色選擇。

Macan GTS 的座艙同樣延續運動化風格，採用大量Race-Tex 材質搭配黑色柔感真皮飾件。Race-Tex 材質應用於含電熱裝置的 GT 跑車式多功能方向盤、中央扶手與車門扶手，以及中控台上方，並延伸至十八向電動調整跑車座椅的中央區域，座椅側翼與頭枕則以柔感真皮包覆。