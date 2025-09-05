HONDA「全新油電雙門不便宜」台灣真能賣得動？有望年底台北車展先亮相

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲HONDA Prelude日本剛開賣！這款矚目車也在台灣本田導入計劃中。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

全新的HONDA Prelude日本剛發售，不過售價卻引起全球車迷關注，不僅比Civic Type R性能車還貴，價格更比對手Nissan Z 和TOYOTA GR Supra跑車高出不少，未來導入台灣後，勢必非常考驗台灣原廠開價！

▲HONDA Prelude有望年底先來台北車展亮相。

台灣本田今年初就透露，接下來會有ZR-V油電、Prelude導入規劃，隨著日本正式發表開賣，HONDA Prelude說不定能在今年底的台北車展亮相，其採用e:HEV動力，又符合車展強調的新能源主題。

HONDA Prelude在日本售價617.9萬日圓起，折合新台幣123萬，這價位比起Nissan Z（起價 549 萬日圓）、甚至 Toyota GR Supra（499 萬日圓起）都還要高一截，甚至旗下的Civic Type R也才約500萬日圓左右。

▲動力採油電引擎，還具有模擬手排的換檔快感。

動力以2.0升四缸引擎配兩顆電動馬達，綜效輸出大概 200 匹馬力。帳面數據不算狂暴，配有S+ Shift 模擬換檔功能，能透過音效與扭力模擬手排換檔的快感，算是補足一點駕駛樂趣。

Prelude不僅成為日本HONDA開價最貴的作品之一，未來導入台灣後，相信也會繼NSX之後，成為台灣本田話題新作。

