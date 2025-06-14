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【周焦點】歐系進口休旅上市　賓士多款入門小車開賣　韓系電動車推改款

▲福斯帶來大將新一代Tiguan；賓士小車級距火力全開；Kia EV6推小改款。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲福斯帶來大將新一代Tiguan；賓士小車級距火力全開；Kia EV6推小改款。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

6月台灣進口新車百花齊放，台灣福斯帶來今年重頭戲第3代大改款Tiguan休旅，賓士則把重點放在NGCC小車級距，油車、電動車都推新年式；Kia EV6改款賣相更好了，持續深耕電動車戰場。

▲福斯帶來大將新一代Tiguan；賓士小車級距火力全開；Kia EV6推小改款。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲新一代Tiguan休旅上市，入門採1.5升渦輪，高規為2.0升渦輪。

台灣福斯今年最重要的新車，新一代Tiguan於6月12日上市（連結），帶來1.5升、2.0升渦輪等配置，外觀、內裝科技全面進化的Tiguan，要讓同級進口、國產對手一個都別跑！

▲福斯帶來大將新一代Tiguan；賓士小車級距火力全開；Kia EV6推小改款。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲賓士小車陣容精彩，油車、電動車新年式搶人氣。

賓士NGCC小車級距火力全開（連結），針對A-Class、B-Class、GLA、GLB等休旅祭出新年式，同時電動車EQA、EQB也來湊熱鬧，除了外觀、內裝升級配備更加分外，重點的電動車也換上大電池，續航力有感提升。

▲福斯帶來大將新一代Tiguan；賓士小車級距火力全開；Kia EV6推小改款。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲EV6改款賣點不少，重點入手售價不漲價。

Kia熱銷的EV6電動車於本周帶來小改款（連結），新EV6換上更銳利的外型、電池容量加大，同時便利性也更提升，此次小改款後共有Light標準版、AIR增程版、GT Line增程版3車型，售價與改款前不變自166.9萬起！

▲福斯帶來大將新一代Tiguan；賓士小車級距火力全開；Kia EV6推小改款。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲Dallara Stradale千萬超跑登台。

台灣能上路的破千萬超跑再加1（連結），來自義大利手工打造的Stradale超跑，售價1,698萬起，Stradale搭載2.3升直噴渦輪4缸引擎，可輸出400匹最大馬力，並在3,000轉至5,000轉間能帶來51公斤米的峰值扭力，以後在路上看到它，可要小心了！

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