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「TOYOTA 7人座MPV」日本今年改款！台灣傳代工生產有望導入

▲TOYOTA Noah、Voxy。（圖／翻攝自TOYOTA） 

▲TOYOTA Noah、Voxy日本預計今年10月推小改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA MPV超高人氣的新一代Noah、Voxy，預計今年10月推有感更新，本次更新主要針對 安全科技、車載系統與配備升級，並新增全新車色，來提升整體競爭力。日前日本財經新聞報導指出，台灣有望幫日本代工生產Noah、Voxy，自然為導入台灣增加更多希望！

▲TOYOTA Noah、Voxy。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規Noah、Voxy將針對安全配備升級。

日本已經有消息釋出，10月將推出小改款TOYOTA Noah、Voxy 7人座MPV，將標配10.5吋多媒體螢幕，並全車系增加盲點偵測，同時導入TSS 3.0安全防護系統，整合車道維持輔助、自動遠光燈等功能，提升行車安全。

▲TOYOTA Noah、Voxy。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力維持1.8升油電系統。

除了安全配備升級外，車色新增鉑金白珍珠新選擇，改款Noah將延續現行的1.8升油電動力系統，結合電動馬達與CVT變速箱，根據日本WLTC標準，油耗表現約為14.6 km/L，適合日常通勤與家庭出遊需求。

去年日媒《中部經濟新聞》就指出，TOYOTA打算在台灣建置Noah、Voxy 2款MPV的生產線，並由台灣的國瑞汽車工廠負責生產，將自2026年起以逆輸入的方式外銷回日本，此舉能增加導入台灣的機會。

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