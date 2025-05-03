【周焦點】國產休旅、房車開賣　福特新車上市　特斯拉Model Y登場

▲國產、進口新車陸續開賣拚人氣！（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

才剛邁入第2季就有不少新車陸續上市廝殺，鎖定年輕首購族市場，台灣Nissan針對Kicks、Sentra推特仕車，最多折扣7.7萬；福特六和推出新年式Ranger皮卡，配備升級添戰力；台灣高人氣電動車霸主小改款Model Y正式現身，為今年6月交車開始作準備！

▲Kicks休旅、Sentra房車特仕車打價格戰，搭配舊換新68.8萬。

台灣裕隆日產Nissan推出Kicks、Sentra推安心版特仕車（連結），相較標準款車型，Sentra降了4.7萬來到，而Kicks更是最多降了7.7萬，2款車型售價73.8萬，搭配舊換新不用70萬來到68.8萬，限量只有100台！

▲特斯拉Model Y來了！售價189.99萬起。

改款新特斯拉Model Y於5月正式與全台車迷見面（連結），其改款針對外觀、內裝升級，展現要蟬聯2025年電動車霸主的企圖心。新Model Y除了正式現身外，也預告將在第2季末6月開始首批交付，售價189.99萬起。

▲新年式福特Ranger上市，售價164.8萬起。

福特六和導入新年式Ford Ranger越野皮卡（連結），新年式提供Wildtrak FRS Edition及性能皮卡Raptor 2車型，其中Wildtrak FRS Edition更搭載FRS可調式裝載系統（配備價值15萬元），售價自164.8萬起，入手門檻較先前調漲6萬。

▲新一代BMW M5房車、旅行車到齊！763萬起。

熱血又能顧家！高端的性能車迷又有新選擇，從去年開始預售的新一代BMW M5於本周正式開賣（連結），除了有傳統的房車外，旅行車M5 Touring也是睽違15年後，重返M性能家族，售價763萬起！