ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷911跑車「推懷舊復古版」！最新油電科技混搭70年老派風格

圖文／鏡週刊

當代的汽車世界裡，快與慢不再只是油門與煞車的選擇，而是關於生活節奏的宣言。當你厭倦無止盡的效率與現代感過載，保時捷這回端上來的，不是一台炫技用的科技跑車，而是一台會讓你在腦海裡自動播放《Staying Alive》的機器——911 Spirit 70。這是一台從70年代記憶中翻出的浪漫機器，它不追風，而是風的記憶。

Porsche 911 Spirit 70：演繹自由奔放的時代精神

Porsche 911 Spirit 70：演繹自由奔放的時代精神

方格旗、Pasha 與霓光橄欖綠：一場設計上的復古遊行

911 Spirit 70 的故事從一個色彩說起。這台車披上的「Olive Neo」，不像現在流行的亮眼塗裝那樣張揚，它是一種經過時間過濾後的深綠色，像70年代的錄音帶聲音，內斂卻韻味十足。搭配細節處的 Bronzite 灰金色——輪圈、前後保桿、側裙，全都帶著一點「復古混搭現代」的玩心。車頂的黑色軟篷、擋風玻璃的銀色框線，則巧妙調和整體節奏，就像搖滾樂團裡的低音貝斯，不搶風頭但不可或缺。

更讓人會心一笑的，是車身上那幾條低調的黑色絲光飾條——這可不是什麼空氣力學設計，而是當年性能車愛好者的高速公路暗號，告訴後車：「別猶豫，我是來認真飆車的。」搭配側邊的圓形起跑號碼圈與金色徽飾，不需大聲疾呼，911 Spirit 70 就已經把賽道基因寫進了視覺語言中。

全新 911 Spirit 70內裝設計的一大亮點，便是經典的黑色/橄欖綠 Pasha 織物圖案。

全新911 Spirit 70創新地結合紡織品與植絨紗線，賦予織物更濃郁的運動風格、更細膩的觸感。

全新911 Spirit 70創新地結合紡織品與植絨紗線，賦予織物更濃郁的運動風格、更細膩的觸感。

從外到內，從眼到手：復古不只是外表

進入車艙，那股自由奔放的氣息更是瀰漫四周。以Pasha圖騰裝點的椅面、車門與飾板，是來自70年代的一抹設計狂想。那不是簡單的圖案，而像一場賽車場邊的幻視：方格旗、風的方向與歡呼聲的節奏，被織進了矩形交錯的紋理中。更妙的是，這並非單純提花，而是融合植絨紗線與紡織技術的現代詮釋，手感與視覺都比記憶更精緻。

除了情懷，當然也要有對得起當代的科技配備。像是12.65 吋高解析度儀錶螢幕，搭載模擬刻度、白色指針與復古綠字體，模擬的是 Porsche 356 的經典風格，但資訊傳遞卻是100%數位化。座椅具備18向電動調整機能，舒適度也沒讓經典拖後腿——這是一台你可以開著去衝浪，也可以穿上Polo衫開去喝單品咖啡的跑車。

全新911 Spirit 70 專屬車色霓光橄欖綠（Olive Neo）濃郁深邃，且帶有現代氣息。

▲全新911 Spirit 70 專屬車色霓光橄欖綠（Olive Neo）濃郁深邃，且帶有現代氣息。

引擎不只是性能，它是一種懷舊的反叛

911 Spirit 70 不是拿經典來懷舊而已，它同時是工程技術的對話平台。這回搭載的是全新開發的3.6升水平對臥引擎，並加入高壓電池與eTurbo電控渦輪，輔以全新的PDK雙離合器變速系統與整合式電動馬達，創造出541匹的綜效輸出與610 Nm扭力。

你可以說它是混合動力，也可以說它是現代科技的致敬儀式。但更有趣的是，它讓「性能」這個詞不再侷限於數據，而是連結到一種態度——你可以很快，但不一定要兇狠。911 Spirit 70 的加速也許不會讓你瞬間眼冒金星，但它會在你每一次轉動方向盤、每一次換檔的當下，喚醒心中那個熱愛速度、也懂得浪漫的自己。

PORSCHE DESIGN 為這款最新的收藏品買家精心打造一款高品質計時腕錶，其設計細節帶有諸多 911 Spirit 70 的設計靈感。

PORSCHE DESIGN 為這款最新的收藏品買家精心打造一款高品質計時腕錶，其設計細節帶有諸多 911 Spirit 70 的設計靈感。

在這個什麼都講究效能、精準與效率的年代，911 Spirit 70 像一封從上個世紀飄洋過海而來的情書。它不只是一台車，更像是一種生活哲學的實踐——提醒我們，速度不只是為了到達，而是關於旅程中的感受與記憶。或許，真正的自由，從來不是在「最快」的那條車道，而是當你選擇了一台能讓你回頭微笑的車。這台911，就是這樣的存在。全新保時捷 911 Spirit 70建議售價：NTD 13,330,000元起。


更多鏡週刊報導
Racing Focus／紐柏林北環最速手排車！保時捷911 GT3的表現根本逆天！！
【新車登場】電與油的完美煉金術！全新 992.2 世代 911太狂了！！
【Racing Focus】保時捷的極限究竟在哪？Taycan Turbo GT一次給你答案！

關鍵字：Porsche保時捷911Spirit70跑車復古油電Hybrid汽車新車台灣售價

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

最新文章

保時捷911跑車推懷舊復古版2025-05-04

電動車30萬有找雪鐵龍Ami推小改款2025-05-03

賓士新CLA入門版拔副駕螢幕2025-05-03

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-05-03

MG「新入門跨界」預告5月發表2025-05-03

台灣「進口韓系旅行車」回來了2025-05-03

台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱2025-05-02

Nissan大改款Leaf傳10月上市2025-05-02

5月車市購車優惠出爐！2025-05-02

KIA將推出「新7人座小型MPV」2025-05-02

熱門文章

MG「新入門跨界」預告5月發表2025-05-03

賓士新CLA入門版拔副駕螢幕2025-05-03

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬2025-04-30

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手2025-05-02

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

台灣「進口韓系旅行車」回來了2025-05-03

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

KIA將推出「新7人座小型MPV」2025-05-02

TOYOTA新概念休旅即將上市2025-04-30

TOYOTA「新年式Camry」外觀、內裝升級2025-05-02

相關新聞

不是30歲男！保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

不是30歲男！保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

搞司法打壓不如打詐騙？　沈伯洋：搜查國民黨偽造文書就是打詐啊

搞司法打壓不如打詐騙？　沈伯洋：搜查國民黨偽造文書就是打詐啊

美專家籲川普「管管台灣」以免踩北京紅線　害美國捲入戰爭

美專家籲川普「管管台灣」以免踩北京紅線　害美國捲入戰爭

道奇柯敬賢旅美首戰！擊球初速169公里　3打數2安打響亮登場

道奇柯敬賢旅美首戰！擊球初速169公里　3打數2安打響亮登場

美印太司令示警：中國對台軍演　從溫水煮青蛙變「快速沸騰」

美印太司令示警：中國對台軍演　從溫水煮青蛙變「快速沸騰」

讀者迴響

熱門文章

MG「新入門跨界」預告5月發表！安全續航升級　預計折合新台幣50萬有找

MG「新入門跨界」預告5月發表！安全續航升級　預計折合新台幣50萬有找

賓士新CLA入門版「拔副駕螢幕塑膠感滿滿」！德國售價破新台幣200萬

賓士新CLA入門版「拔副駕螢幕塑膠感滿滿」！德國售價破新台幣200萬

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬！大陸折合新台幣50萬有找

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬！大陸折合新台幣50萬有找

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

112.9萬起！台灣「進口韓系旅行車」回來了　只有限量百台

112.9萬起！台灣「進口韓系旅行車」回來了　只有限量百台

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了！台灣、日本現行款供應將減少

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了！台灣、日本現行款供應將減少

KIA將推出「新7人座小型MPV」！雙動力、配備不俗還有通風椅

KIA將推出「新7人座小型MPV」！雙動力、配備不俗還有通風椅

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366