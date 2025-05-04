保時捷911跑車「推懷舊復古版」！最新油電科技混搭70年老派風格

圖文／鏡週刊

當代的汽車世界裡，快與慢不再只是油門與煞車的選擇，而是關於生活節奏的宣言。當你厭倦無止盡的效率與現代感過載，保時捷這回端上來的，不是一台炫技用的科技跑車，而是一台會讓你在腦海裡自動播放《Staying Alive》的機器——911 Spirit 70。這是一台從70年代記憶中翻出的浪漫機器，它不追風，而是風的記憶。

方格旗、Pasha 與霓光橄欖綠：一場設計上的復古遊行

911 Spirit 70 的故事從一個色彩說起。這台車披上的「Olive Neo」，不像現在流行的亮眼塗裝那樣張揚，它是一種經過時間過濾後的深綠色，像70年代的錄音帶聲音，內斂卻韻味十足。搭配細節處的 Bronzite 灰金色——輪圈、前後保桿、側裙，全都帶著一點「復古混搭現代」的玩心。車頂的黑色軟篷、擋風玻璃的銀色框線，則巧妙調和整體節奏，就像搖滾樂團裡的低音貝斯，不搶風頭但不可或缺。

更讓人會心一笑的，是車身上那幾條低調的黑色絲光飾條——這可不是什麼空氣力學設計，而是當年性能車愛好者的高速公路暗號，告訴後車：「別猶豫，我是來認真飆車的。」搭配側邊的圓形起跑號碼圈與金色徽飾，不需大聲疾呼，911 Spirit 70 就已經把賽道基因寫進了視覺語言中。

從外到內，從眼到手：復古不只是外表

進入車艙，那股自由奔放的氣息更是瀰漫四周。以Pasha圖騰裝點的椅面、車門與飾板，是來自70年代的一抹設計狂想。那不是簡單的圖案，而像一場賽車場邊的幻視：方格旗、風的方向與歡呼聲的節奏，被織進了矩形交錯的紋理中。更妙的是，這並非單純提花，而是融合植絨紗線與紡織技術的現代詮釋，手感與視覺都比記憶更精緻。

除了情懷，當然也要有對得起當代的科技配備。像是12.65 吋高解析度儀錶螢幕，搭載模擬刻度、白色指針與復古綠字體，模擬的是 Porsche 356 的經典風格，但資訊傳遞卻是100%數位化。座椅具備18向電動調整機能，舒適度也沒讓經典拖後腿——這是一台你可以開著去衝浪，也可以穿上Polo衫開去喝單品咖啡的跑車。

▲全新911 Spirit 70 專屬車色霓光橄欖綠（Olive Neo）濃郁深邃，且帶有現代氣息。

引擎不只是性能，它是一種懷舊的反叛

911 Spirit 70 不是拿經典來懷舊而已，它同時是工程技術的對話平台。這回搭載的是全新開發的3.6升水平對臥引擎，並加入高壓電池與eTurbo電控渦輪，輔以全新的PDK雙離合器變速系統與整合式電動馬達，創造出541匹的綜效輸出與610 Nm扭力。

你可以說它是混合動力，也可以說它是現代科技的致敬儀式。但更有趣的是，它讓「性能」這個詞不再侷限於數據，而是連結到一種態度——你可以很快，但不一定要兇狠。911 Spirit 70 的加速也許不會讓你瞬間眼冒金星，但它會在你每一次轉動方向盤、每一次換檔的當下，喚醒心中那個熱愛速度、也懂得浪漫的自己。

在這個什麼都講究效能、精準與效率的年代，911 Spirit 70 像一封從上個世紀飄洋過海而來的情書。它不只是一台車，更像是一種生活哲學的實踐——提醒我們，速度不只是為了到達，而是關於旅程中的感受與記憶。或許，真正的自由，從來不是在「最快」的那條車道，而是當你選擇了一台能讓你回頭微笑的車。這台911，就是這樣的存在。全新保時捷 911 Spirit 70建議售價：NTD 13,330,000元起。



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