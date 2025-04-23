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1,968萬！台灣「瑪莎拉蒂GT2 Stradale」亮相　640匹馬力、2.8秒加速

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

適逢瑪莎拉蒂Maserati創廠110周年大日子，台灣原廠蒙地拿於4月23日帶來超帥氣的GT2 Stradale速度兵器，融合MC20 與 GT2 賽車的特點，展現瑪莎拉蒂純粹競速基因與義式奢華風範，售價1,968萬！

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力採用3.0升V6雙渦輪引擎，原廠強調V6性能魅力更勝V8。

GT2 Stradale 搭載與 MC20 相同的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，經過重新調校後，針對渦輪增壓與電腦優化，並修改排氣系統設計後，可輸出 640 匹馬力與 73.4 公斤米最大扭力。搭配 8 速雙離合器自手排變速箱，2.8秒就能完成破百加速衝刺，極速可達324km/h。

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲全車訴求最佳輕量化，前方碳纖維引擎蓋開孔，為引擎達到散熱優化性能。

GT2 Stradale 的外觀承襲 MC20 GT2 賽車經典，全車採碳纖維空氣力學套件，包含大型前下擾流、側裙、後方的囂張3段可調大尾翼，提供強大下壓力與冷卻效能。車頭大面積六角形進氣口造型不僅提升辨識度，同時有效導入氣流冷卻前煞車與渦輪進氣系統。

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲更誇張、激進的賽道競技版一同現身。

車身整體線條低扁而張力十足，後輪拱明顯外擴。車尾則設有大型，並以經典 Maserati 三叉戟徽飾作為點睛之筆。若以公路戰神形容GT2 Stradale，現場還有更激進、更誇張的GT2 Stradale賽道競技版，稱為速度猛獸也不為過。

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）

▲瑪莎拉蒂GT2 Stradale跑車台灣亮相，現場賽道競技版同步現身。（圖／記者徐煜展攝）
▲新車熱血戰鬥感十足，大量以碳纖維、麂皮材質鋪陳。

GT2 Stradale 採用雙座規劃，車內融合 MC20 與 GT2 賽車的設計元素。內建 Maserati Intelligent Assistant（MIA）多媒體系統。方向盤由 FIA GT1 冠軍車手 Andrea Bertolini 協助開發，採用半碳纖維與 Alcantara 麂皮包覆，此外，車內還配備由義大利 Sabelt 生產的碳纖維賽車座椅，其更有Made in Motori字樣，象徵來自超跑故鄉打造。

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