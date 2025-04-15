Land Rover經典部門推「原廠主機升級套件」！老車也能用CarPlay

圖文／7Car 小七車觀點

現在新車搭載的車用多媒體資訊娛樂系統對於現代消費者來說已經是不可或缺的配備之一。然而對於年份較久的車款來說，想要有現代化的功能就必須更換外廠的改裝主機，但對於追求原廠完整度 (情懷) 車主來說，改裝主機就不是首要的選擇。

▲Land Rover Classic 經典部門宣布推出 L322 Range Rover 原廠主機升級套件。

因此 Land Rover Classic 經典部門了解到這一點，日前宣布對 2010 年至 2012 年生產代號 L322 的 Range Rover 進行原廠主機升級，新增無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 功能，滿足現代化的使用需求。

新系統保留了 Range Rover 原廠的觸控螢幕和控制按鍵，但僅適用於 2010 年至 2012 年生產的 Range Rover。Land Rover 表示，它與這些生產年份車型提供的所有立體音響系統相容，並承諾車主將能夠「無縫」從傳統介面體驗到現代化 CarPlay 或 Android Auto 介面。

Land Rover Classic 經典車部門總經理 Dominic Elms 表示，就像我們在經典車部門的所有工作一樣，此次多媒體娛樂系統升級主要目的是與車輛的原始設計相結合，並忠實於 OEM 規格，同時解鎖更新的技術。這樣一來，我們的客戶和車迷們就可以繼續每天使用他們的第三代 Range Rover，同時我們的專家團隊也會密切關注原始規格的細節和真實性。

Land Rover 官方目前尚未公佈改裝的價格，但表示英國和德國的車主都將獲得兩年的升級保固。

這次 Land Rover 提供的原廠主機升級服務並非業界首見，其實在 2022 年，Porsche 就開始為 911、Boxster 和 Cayenne 推出了影音升級套件，不過 Porsche 的系統並沒有保留最原始的原廠硬體，而是更換整個主機。