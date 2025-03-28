福斯商旅ID.Buzz試駕！好上手會放電的「7人座大空間MPV」　

▲福斯ID.Buzz長軸好上手！新手駕駛也能馬上摸熟它的好脾氣。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣市場第1款電動7人座MPV，福斯商旅ID.Buzz承襲了經典 T1「Bulli」的設計理念，結合現代電動車技術與智慧輔助系統，為商務與家庭用車帶來全新的選擇，滿載全家露營出遊都難不倒，是充滿魅力又會放電的7人座MPV！

▲把復古與電動車未來作巧妙揉合，更有不少細節彩蛋致敬過去經典車款。

台灣於去年導入的福斯ID.Buzz初登場就繳出亮眼的好成績訂單，去年銷售一空的配額近來開始陸續交車，滿足台灣車迷對於ID.Buzz的熱愛期待，原廠今年積極爭取更多配額，要給7人座MPV族群不一樣的新選擇，台灣採單1車型售價239.8萬。

台灣首波導入7人座長軸車款，車身尺碼為4,962 x 1,985 x 1,927 mm、軸距達3,239 mm之譜，並採用「2-3-2」長軸三排 7 人座設定。承襲了福斯 T1 的經典外型，整體造型方正且帶有濃厚的復古風格，車頭圓潤的設計與 V 形車頭，搭配雙色車身塗裝，向20 世紀 50 年代的 Microbus 致敬。同時，車頭 LED 燈組與貫穿式燈條賦予現代未來感，使其在復古與科技之間取得巧妙平衡。

▲駕駛開闊、安全輔助科技齊全，就算新手也能馬上適應。

車長近5米、車寬逼近2米的長軸ID.Buzz，其車內視野開闊，加上盲點偵測、360度環景等豐富的安全輔助科技加持，能減少新手駕駛大車的恐懼感，真要說些缺點，都市鬧區的停車位對於長軸ID.Buzz是稍微不太友善。

▲前方引擎蓋並未提供置物空間，提供添加雨刷水設計。

▲兩側滑門採電動開啟，滑門上方配有電動側窗。

雙側電動滑門設計很加分，提供更便利的上下車體驗，特別適合家庭或商務使用，帶來滿滿的儀式感，且側滑門上方提供電動側窗，雖然窗戶面積不大，但能隨時為後排乘客提供遼闊視野與開風透氣。

▲雙色內裝設計為視覺帶來更多變化、亮點。

把過去福斯商旅特色的空間規劃，與ID.Buzz作結合，超大舒適的3排7人座空間，加上貼心的置物機能，細心呵護每一位乘客。ID. Buzz 採用簡約現代的數位化座艙，配備 5.3 吋數位儀表與 12.9 吋多媒體觸控螢幕，可惜與ID.4、ID.5目前同樣都未支援中文介面。

中央控制台以懸浮式設計呈現，使得前座區域更顯寬敞，且駕駛、副駕駛也留有可供移動的走道，面對擁擠的停車環境中，是一項大加分的好設計。

▲車內提供多元的置物空間，還有寬敞大走道可供成年人移動。

▲福斯電動車家族特色，電門、剎車踏板都有可愛的設計圖樣，相當有趣。

▲第2排具備收納的折疊餐桌。

第二排與第三排座椅皆可獨立調整，提供靈活的空間配置。第二排座椅可前後滑動 200 mm，讓第三排乘客進出更加便利。此外，第三排座椅不僅可傾倒，還能完全拆卸，為不同需求的車主提供高度彈性。

▲第3排配有置杯架等收納空間，也配有空調出風口，炎熱夏天不必擔心。

提供 306 公升的行李空間，足以容納數個登機箱或日常採購物品；當第三排座椅收折後，行李容積提升至 1,340 公升，而拆卸第三排座椅並將第二排椅背完全放平時，最大載物空間可達 2,469 公升，足以應付大型家具、露營裝備，甚至當作簡易露營車使用。

值得一提的是，ID. Buzz 車內還設計了多達 45 公升的隱藏式儲物空間，包括中央扶手下方的抽屜、座椅底部收納格、車門側邊杯架等，提升日常使用的便利性。

▲最大續航力能達到487公里。

ID. Buzz Pro S支援最高達 200 kW充電功率，導入CCS2充電規格，透過最高功率 DC 直流進行快速充電，電量自 20% 充電至 80% 最快只需 30 分鐘內即可完成。

台灣ID. Buzz 長軸版搭載後軸單一電動馬達，輸出 286 匹最大馬力與 57 公斤米最大扭力，0-100 km/h 加速為 7.9 秒，極速可達 160 km/h。搭載 91 kWh 鋰電池模組，WLTP續航力487公里。

實際駕駛 ID.Buzz，在市區低速行駛時，由於電動馬達的高扭力輸出，使得起步相當輕快且無頓挫感，而懸吊調校偏向舒適取向，即便在崎嶇路面行駛，車內乘坐感受依舊平穩。高速巡航時，車室隔音表現優異，低風阻設計也有效降低風切聲，帶來出色、和宜的行路質感，懸吊舒適過濾過多路面碎震，作為一輛家用的MPV，全新ID.Buzz不僅新鮮感十足，又能勝任。