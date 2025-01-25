Audi SQ7「旗艦7人座休旅」試駕！魅力配備CP值更勝保時捷凱燕

▲與保時捷凱燕共享不少技術！Audi SQ7用配備、價格突顯獨特的高CP值。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在眼花撩亂的性能休旅市場中，Audi SQ7無疑是一個令人矚目存在，結合跑車般性能與旗艦休旅的實用性，並以高質感奢華的配備成為同級市場獨特選項。更重要的是，SQ7與保時捷凱燕Porsche Cayenne 共享大量技術，卻在價格和7人座實用性更具優勢，為追求高性價比的車迷提供吸引人的新選擇。

▲Audi Q7經過2度小改款，台灣原廠提供多元的車型動力選擇。

經過2次小改款Audi Q7變得更漂亮、更搶眼，台灣除了有325萬、347萬的45 TFSI quattro、45 TDI quattro等車型，強調運動化以及高性能的389萬的55 TFSI quattro S line、560萬SQ7也沒缺席，滿足各種不同需求的消費者。

▲Audi SQ7在燈組玩出新高度，尾燈提供多種不同風格切換。

Audi SQ7搭載不少威風的空力套件，小改款後以霸氣八角形進氣格柵搭配鍍鉻裝飾，凸顯其性能車型的身份。並標配的矩陣式LED頭燈與動態尾燈則為整車增添了科技感，且在強項的美學燈組變化上，SQ7還提供可在車內切換多種風格的功能，不僅新鮮感十足，更能在夜晚大玩燈光秀。

▲足下採用22吋鋁圈。

車側線條流暢而修長，一舉加大至22吋輪圈，比例協調充滿力量感。車門下方的鍍鉻飾條與後視鏡殼的金屬質感更是細節之處的點睛之筆。尾部的四出排氣管則是性能家族的標誌，彰顯強悍的運動性格。加上可選的黑化套件或碳纖維飾條，更能滿足追求個性化的車主需求。

▲Audi SQ7座艙奢華出眾，重點配備一次給好給滿，還不用像保時捷需加價選配。

Audi SQ7 的內裝充滿科技感，中控上下方採用雙觸控螢幕設計，搭載最新MMI 系統與搶眼的大尺寸12.3吋數位儀錶。兩片觸控螢幕的回饋感優秀，操作直覺且快速。

內裝材質上，SQ7 以真皮包覆座椅與門板，輔以鋁質或碳纖維飾板，營造出戰鬥氣息運動與奢華的平衡質感。座椅提供多向電動調節與記憶功能，標配的按摩與加熱功能讓駕駛與乘客皆能享受長途舒適性。

並標配高級音響系統提供極致音質，並支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。此外，環艙氛圍燈提供多種顏色選擇，讓內裝氛圍更具個性化。

▲SQ7提供寬敞的7人座配置，2排座椅能一鍵收折讓第3排方便出入。

與快有200萬價差的Cayenne Turbo相比，SQ7 標配更為豐富，不僅獨有3排7人座，配置全景天窗、4區恆溫空調、以及完整的駕駛輔助系統（ACC 自適應巡航、車道維持、3D 環景影像等），這些都使其性價比進一步提升。

▲動力搭載4.0升V8雙渦輪引擎。

Audi SQ7 搭載了4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，提供 507匹馬力和78.5公斤米扭力，搭配8速 Tiptronic手自排變速箱與quattro 全時四輪驅動系統，0～100 km/h加速僅需 4.1 秒。

與 Porsche Cayenne Turbo 共享動力核心技術，但 SQ7 在調校上更加注重日常駕駛的平順性與舒適性。同時，SQ7 標配48V輕油電系統，提供動力平順性及加速效率提升。

▲克服物理限制，Audi SQ7給人極高的駕馭信心。

此外，SQ7 的四輪轉向與運動化主動式懸吊帶來豐富的靈活性，擁有更多元的地形適應能力，懸吊反應即時足以應付強悍的507匹馬力，讓駕駛充滿駕馭信心，享受極高的攻克山道樂趣，很難想像SQ7重達2,340kg，就像是一位靈活矯健的運動健將。