「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

▲國外最快1～2季發表新一代RAV4。（預想圖／翻攝自《creative311》）

記者徐煜展／綜合報導

今年有在觀望的RAV4的台灣車迷可以再等等！目前海外正在測試的第6代RAV4已經引起不少關注與話題，若海外最快1～2季發表大改款RAV4，台灣有機會在年底引進，屆時想入主5代RAV4的消費者，相信會有不少折扣促銷。

▲6代RAV4海外積極測試中。

TOYOTA RAV4作為全球、台灣熱銷車型，第6代大改款國外積極測試中，而台灣和泰近年來導入的新車動作頗快，如新一代Camry、Crown、Prius、LEXUS LBX都與國外差距約左右半年時間，若第6代RAV4海外在上半季發表，作為極為重要的戰略車款，台灣確實有機會能在2025年看到6代RAV4登台。

▲新一代RAV4將帶來更節能的新油電動力。

從海外的6代測試車來看，明顯發現新RAV4車格、尺碼放大不少，能爭取更好的車室空間規劃，而外型也經過不少變化，導入類似Camry、Crown、Prius的車頭設計，讓新RAV4變得更有氣勢、炯炯有神。

下一代RAV4估計仍會繼續搭載升級過後的TNGA-K平台，並結合最新5代THS油電系統，而更節能PHEV有望透過電池升級，帶來更出色的續航力。至於內裝預計則會比照Camry、Crown，導入雙12.3吋螢幕與數位儀錶。