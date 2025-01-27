ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

▲國外最快1～2季發表新一代RAV4。（預想圖／翻攝自《creative311》）

▲國外最快1～2季發表新一代RAV4。（預想圖／翻攝自《creative311》）

記者徐煜展／綜合報導

今年有在觀望的RAV4的台灣車迷可以再等等！目前海外正在測試的第6代RAV4已經引起不少關注與話題，若海外最快1～2季發表大改款RAV4，台灣有機會在年底引進，屆時想入主5代RAV4的消費者，相信會有不少折扣促銷。

▲國外最快1～2季發表新一代RAV4。（預想圖／翻攝自《creative311》）

▲6代RAV4海外積極測試中。

TOYOTA RAV4作為全球、台灣熱銷車型，第6代大改款國外積極測試中，而台灣和泰近年來導入的新車動作頗快，如新一代Camry、Crown、Prius、LEXUS LBX都與國外差距約左右半年時間，若第6代RAV4海外在上半季發表，作為極為重要的戰略車款，台灣確實有機會能在2025年看到6代RAV4登台。

▲國外最快1～2季發表新一代RAV4。（預想圖／翻攝自《creative311》）

▲新一代RAV4將帶來更節能的新油電動力。

從海外的6代測試車來看，明顯發現新RAV4車格、尺碼放大不少，能爭取更好的車室空間規劃，而外型也經過不少變化，導入類似Camry、Crown、Prius的車頭設計，讓新RAV4變得更有氣勢、炯炯有神。

下一代RAV4估計仍會繼續搭載升級過後的TNGA-K平台，並結合最新5代THS油電系統，而更節能PHEV有望透過電池升級，帶來更出色的續航力。至於內裝預計則會比照Camry、Crown，導入雙12.3吋螢幕與數位儀錶。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAHyundaiTucsonSUV休旅車HR-VCorolla Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

這4種汽車異音最常出現2025-01-27

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

現代國產全新跨界休旅今年登場2025-01-27

高速公路內車道龜車最高罰1萬22025-01-27

BMW重機2024全球賣出超過21萬輛2025-01-27

汽車美容達人親傳DIY洗車5大步驟2025-01-27

三菱「國產入新休旅」今年見2025-01-26

高速公路爆胎5字口訣保平安　2025-01-26

台灣「國民電動車」百萬有找今年見2025-01-26

熱門文章

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台2025-01-26

台灣「國民電動車」百萬有找今年見2025-01-26

三菱「國產入新休旅」今年見2025-01-26

汽車美容達人親傳DIY洗車5大步驟2025-01-27

國道違規罰鍰最低3000元起2025-01-26

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

酒駕被吊照硬開　他撞死騎士下場曝光2025-01-26

TOYOTA「全新大空間休旅」日本今年見！2025-01-24

高速公路內車道龜車最高罰1萬22025-01-27

BMW重機2024全球賣出超過21萬輛2025-01-27

相關新聞

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

大排量V8才對味！福特野馬「眼鏡蛇高性能版」回歸　馬力上看830匹

大排量V8才對味！福特野馬「眼鏡蛇高性能版」回歸　馬力上看830匹

【周焦點】本田7人座MPV送測　TOYOTA第6代RAV4雙生車現身　小改款CR-V

【周焦點】本田7人座MPV送測　TOYOTA第6代RAV4雙生車現身　小改款CR-V

Skoda「最親民電動休旅Elroq」開始量產！月產能600台訂單高達2萬張

Skoda「最親民電動休旅Elroq」開始量產！月產能600台訂單高達2萬張

「TOYOTA神車國民休旅」推新色應景新年！1.8升汽油、油電雙動力

「TOYOTA神車國民休旅」推新色應景新年！1.8升汽油、油電雙動力

讀者迴響

熱門文章

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

台灣「國民電動車」挑戰百萬有找！納智捷n5、Suzuki eVitara今年問世

台灣「國民電動車」挑戰百萬有找！納智捷n5、Suzuki eVitara今年問世

「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

汽車美容達人親傳「DIY洗車5大重點步驟」！常見錯誤做法別踩雷

汽車美容達人親傳「DIY洗車5大重點步驟」！常見錯誤做法別踩雷

國道違規罰鍰「低消3000元起」！插隊下匝道、被逼車這樣檢舉他

國道違規罰鍰「低消3000元起」！插隊下匝道、被逼車這樣檢舉他

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

酒駕被吊照硬開上路　遭撞騎士出院後休克亡！駕駛下場曝光

酒駕被吊照硬開上路　遭撞騎士出院後休克亡！駕駛下場曝光

TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用日本今年見！台灣註冊有望導入

TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用日本今年見！台灣註冊有望導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366