小米SU7電動車「3度上修今年銷量」　產線加開班次月產2萬台

▲小米SU7電動車再度上修今年銷量，從最早的76,000輛增加至130,000輛（圖／翻攝自小米，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

小米（Xiaomi）SU7電動車話題不斷，除了創下230天就生產10萬輛的紀錄外，在市場需求旺盛下，原本今年初預計只會售出76,000輛、後來增加至120,000輛，但小米總裁雷軍再度上修年度銷售數字，宣布今年底前將可賣出130,000輛SU7。

小米透過SU7獲得不錯成績，原本在大陸經濟、通貨膨脹下預估保守，不過在電動車、PHEV油電車銷量大幅成長下，也讓小米再度上修今年銷售數字。不僅此，小米6月時也將SU7產線增加班次，使每月產能可達20,000台。

▲小米SU7在高性價比下，大陸市場需求強勁。



小米總裁雷軍表示，今年最終交車多少台並不重要，重要的是小米仍會大力投資，目前正在致力新車型的研發，將繼續改進小米電動車的軟、硬體。分析師也預估，到了明年小米SU7將可交付40萬輛，這些車將佔小米總營收的1／5。

小米SU7藉由獨特的外型、性能比特斯拉Model 3便宜的售價獲得成功，最新推出的SU7 Ultra更採3馬達、1,526匹馬力輸出，可在1.98秒完成靜止加速破百、5.86秒完成0-200km／h加速。

▲小米SU7 Ultra採3馬達、1,526匹馬力輸出，1.98秒就可完成靜止加速破百。