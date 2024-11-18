機車鑰匙丟進車廂「車行師傅這招3秒取出」！他暴力破壞座墊網搖頭

▲網友分享自己拿打火機燒開坐墊取鑰匙，車行老闆臉書親自教「3秒解鎖」方法。（圖／翻攝自Threads、Ws文勝車業臉書）

圖文／CTWANT

許多機車族都有過不小心將車鑰匙丟進車廂的經驗，一時之間無法取出讓人手足無措。一名網友分享自己半夜用暴力方式拆解車廂取鑰匙的經歷，引發熱議，網友紛紛分享簡單又實用的解決方法，對此，有車行師傅曝「3秒快速解鎖」拿鑰匙秘訣。

日前一名網友在Threads發出一則影片，分享自己在凌晨3點不小心將機車鑰匙丟進車廂，因為半夜車行都關閉了，原PO情急之下拿出剪刀挖開坐墊，再用打火機融掉車廂中間的塑膠層，最後才成功取回鑰匙。

這則影片吸引近30萬次瀏覽，不少網友認為這樣做太複雜，紛紛留言給出更簡單的方法，有網友指出可以從車廂側邊入手「一般車廂你可以從側面撬開約莫5公分上下都不會壞喔」、「車廂旁邊有縫，你可以拿扳開一點點，再伸手進去拿就好」。

另外也有網友建議機車前蓋有拉桿可以開鎖「機車前面板打開，鎖頭後面有一顆鎖著線的螺絲，打開然後拉一下就開了」、「幹嘛不拆前蓋就好，撥鑰匙孔後面那邊的一個拉桿就可以打開了，一支螺絲起子就可以搞定」。

對此，有車行師傅透露專業解決方法。Ws文勝車業曾在臉書分享，如果鑰匙不小心放在車廂時，可以先找一個人幫忙，接著掰開機車坐墊最軟的地方，手快速伸進去拿出鑰匙，整個過程僅需3秒鐘。不過他也提醒，在掰開坐墊時千萬不要放開手，以免坐墊鬆開夾到拿鑰匙的手。

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