「新一代MG HS」沒漏氣歐洲撞測拿5星！台灣導入有待2026年後

▲新一代MG HS於歐洲Euro NCAP拿到5顆星高分評價！（圖／翻攝自Euro NCAP）

記者徐煜展／綜合報導

陸續今年在歐洲市場開賣的新一代MG HS，近來參加歐洲Euro NCAP獲得高分成績，不論在車體結構、主被動防護等重點測試項目，均受到Euro NCAP肯定，洗刷日前MG3、MG5於澳洲撞測拿低分的負面形象！

▲新一代MG HS妥善保護車內乘客。

新一代MG HS派出主力1.5升汽油參加Euro NCAP，分別在成人、幼童、行人防護、安全輔助科技等重點項目，拿下90、85、83、74%等好成績，最終獲得滿等5星水準。

車體結構有效保護車內乘客，新一代MG HS不論在前方、側方、車尾碰撞時，安全氣囊減緩衝擊力道讓車內假人受到最低傷害，且就算高速碰撞時，車體結構仍算完整，車門還能順利打開表現不俗。

▲MG HS緊急剎車能有效辨別前方、側方等車輛。

相較於其他項目均獲得80%以上的成績，MG HS在安全輔助上稍微扣了不少分，雖然AEB等緊急剎車輔助，可順利辨別前方、側方等來車，讓車輛避免產生意外碰撞，唯獨在駕駛專注疲勞警示等略顯不足僅拿到74%成績。

台灣市場想要看到新一代MG HS可還要再等等，台灣仍受到零件自製率影響，讓HS、ZS變成限量接單，且台灣原廠日前更表示，明年確定不會有新一代HS導入規劃，加上成本模具、零件自製率等因素，大改款HS估計也要等到2026年後才會有進一步消息。